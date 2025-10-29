Eerste verdachte meldt zich na herkenbare beelden rellen Malieveld

Een van de zes verdachten van de rellen op en rond het Malieveld in september, van wie dinsdagavond beelden werden getoond in Opsporing Verzocht en Team West, heeft zich gemeld bij de politie. De politie heeft daarom nu nog beelden van vijf verdachten van wie de identiteit niet bekend is, online staan. De opsporingsprogramma's leverden vijf tot tien tips op, meldde een woordvoerder van de Haagse politie woensdagochtend.

Om wat voor tips het gaat en of meer verdachten zijn herkend, zegt de woordvoerder niet. Beelden van verdachten worden offline gehaald zodra de identiteit bekend is.

Hart van Nederland-verslaggever Joya de Boer was bij de rellen in Den Haag en legde eerder in Nieuws van de Dag uit wat zij daar zag:

16:06 Hooligans zorgen voor chaos tijdens asieldemonstratie op Malieveld

Partijkantoor D66

Op zaterdag 20 september zochten relschoppers na een rechtse demonstratie in Den Haag de confrontatie met de politie. Ze gooiden met stenen en stichtten brand. Op de A12 en in de binnenstad van Den Haag werden vernielingen gepleegd, onder meer aan het partijkantoor van D66.

De verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan onder meer geweld tegen de politie, het molesteren van een bouwhek bij het Binnenhof of het in brand steken van een afvalcontainer bij het partijkantoor van D66.