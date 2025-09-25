Aangifte na gewelddadig protest Den Haag: 'Racistische en antisemitische uitingen'

Verschillende organisaties doen aangifte van antisemitisme en discriminatie naar aanleiding van de rellen in Den Haag afgelopen weekend. Volgens deze organisaties zouden aanwezigen van de demonstraties onder andere 'Sieg Heil' hebben geroepen.

De verschillende organisaties, waaronder Save the Children en het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO), verklaren dat aanwezigen bij de demonstraties een Hitlergroet uitbrachten en 'Sieg Heil' riepen. De woordvoerder haalde daarnaast en verhaal aan van een winkelier die te horen zou hebben gekregen dat haar winkel niets aangedaan werd omdat zij blank is.

"In uiterste gevallen kan de normalisering van rechts-extremistisch gedachtegoed leiden tot rechts-extremistisch gemotiveerd geweld", verklaart een woordvoerder van de organisaties.

Els Rechts

De uit de hand gelopen demonstraties op het Malieveld werden georganiseerd door Els Noort, ook wel Els Rechts genoemd. Demonstranten waren agressief naar aanwezige politieagenten en gooiden met stenen en stokken. Noort werd eerder deze week al aangeklaagd door kandidaat-Kamerlid Yuval Gal (Bij1) voor haar rol bij de rellen, dit meldt het Algemeen Dagblad. Het kandidaat-Kamerlid vond dat Els niet optrad tegen strafbare feiten, terwijl zij hier wel bij aanwezig was en dat ze discriminerende opmerkingen normaliseerde.