Onduidelijk wat Els Rechts met 'overgebleven' geld voor demonstratie doet

Els Rechts organiseerde afgelopen zaterdag een demonstratie op het Malieveld. Ze zamelde ruim 20.000 euro in om het protest mogelijk te maken. Met het geld werden onder andere het podium, toiletvoorzieningen en toezicht geregeld.

Volgens RTL Nieuws kwam dit bedrag via donaties van aanhangers die de boodschap van Els steunden. Verschillende ondernemers rekenden een vriendenprijs of werkten zelfs gratis mee. Els is bekend als PVV-aanhanger en gebruikt haar echte naam liever niet vanwege bedreigingen.

Inzamelactie

Els vroeg via een online donatiepagina vaak om financiële steun. Ze noemde de kosten voor het huren van het Malieveld, geluidsapparatuur, EHBO, beveiliging en gele hesjes. Sommige volgers twijfelden aan de hoogte van de kosten, waarna Els op X meerdere offertes deelde. In gesprekken van RTL met ondernemers bevestigen zij ook dat het bedrag lijkt te kloppen.

Volgens Jesse van Smile Security, dat toezicht hield, verliep het protest rondom het podium rustig. "Wat ik in de media lees, staat niet in verhouding met wat ik heb gezien," zegt hij. Ook waren er vrijwilligers die meehielpen met toezicht.

Demonstranten stonden massaal in de regen "om vrijheid terug te krijgen":

1:58 Demonstranten trotseren de regen "om vrijheid terug te krijgen"

Onduidelijkheid

Uit gesprekken die RTL Nieuws had met betrokkenen blijkt dat het podium en geluidssysteem ongeveer 2.400 euro kostten. De grootste kostenpost was toezicht, met een schatting rond de 7.000 euro. "We hebben water bij de wijn gedaan om de kosten laag te houden", zegt een ondernemer. Na alle kosten op een rijtje gezet te hebben, blijft er volgens het nieuwsmedium ongeveer 8.400 euro over van de donaties. Het is onduidelijk waar dat naartoe gaat.

Het protest liep later uit de hand. De politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Er werden ook vernielingen aangericht bij het D66-partijkantoor en op de bouwplaats van het Binnenhof. Diverse relschoppers staan inmiddels voor de rechter.