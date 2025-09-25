Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gezamenlijke verklaring tegen extreemrechts geweld mislukt: links haakt af om PVV en FVD

Gezamenlijke verklaring tegen extreemrechts geweld mislukt: links haakt af om PVV en FVD

Beleid

Vandaag, 10:08

Link gekopieerd

Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een gezamenlijke verklaring tegen extreemrechts geweld. Mirjam Bikker zette deze verklaring op naar aanleiding van de rellen tegen asielzoekers in Den Haag van afgelopen zaterdag. Linkse partijen willen niet met rechtse partijen als FVD en PVV onder het pamflet staan.

GroenLinks-PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en DENK willen niet onder de verklaring staan. Ze noemen het ongeloofwaardig dat partijen als PVV en FVD het pamflet ondertekenen. Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) noemde onder andere recente opmerkingen van Gideon van der Meijeren als aanleiding voor het niet willen tekenen. Van Meijeren zou complottheorieën hebben verspreid dat het extreemlinkse Antifa verantwoordelijk was voor de gewelddadige rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag:

Rellen bij protesten in Den Haag
1:10

Rellen bij protesten in Den Haag

Linkse partijen

Na de opmerkingen van Paternotte sloten meer linkse partijen zich aan bij de afkeur van een gezamenlijk pamflet. "Na jarenlang ophitsen en opzetten van groepen mensen, is het niet voldoende om extreemrechts politiek geweld te veroordelen. Dan moet er gestopt worden met het verspreiden van de ideeën die leiden tot het geweld", aldus GroenLinks-PvdA.

Ook SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk sloot zich aan bij de kritiek: "We gaan niet onder een manifest waar zowel de makers van de voedingsbodem voor deze problematiek, als de aanjagers ervan onder staan. Dan hebben we het over de VVD die jarenlang de sociale zekerheid onder de voeten van mensen heeft weggeslagen en zo een voedingsbodem heeft gecreëerd waardoor de PVV mensen kon verdelen en opjutten."

Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Tweede Kamer verdeeld: moet Nederland genocide in Gaza erkennen of niet?
Tweede Kamer verdeeld: moet Nederland genocide in Gaza erkennen of niet?
Keijzer wil verbod op voorrang statushouders doorzetten ondanks kritiek Raad van State
Keijzer wil verbod op voorrang statushouders doorzetten ondanks kritiek Raad van State
Deze partijen staan komende Kamerverkiezingen niet op het stembiljet en dit is waarom
Deze partijen staan komende Kamerverkiezingen niet op het stembiljet en dit is waarom

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.