Gezamenlijke verklaring tegen extreemrechts geweld mislukt: links haakt af om PVV en FVD

Partijen in de Tweede Kamer zijn het niet eens over een gezamenlijke verklaring tegen extreemrechts geweld. Mirjam Bikker zette deze verklaring op naar aanleiding van de rellen tegen asielzoekers in Den Haag van afgelopen zaterdag. Linkse partijen willen niet met rechtse partijen als FVD en PVV onder het pamflet staan.

GroenLinks-PvdA, D66, SP, Partij voor de Dieren en DENK willen niet onder de verklaring staan. Ze noemen het ongeloofwaardig dat partijen als PVV en FVD het pamflet ondertekenen. Tweede Kamerlid Jan Paternotte (D66) noemde onder andere recente opmerkingen van Gideon van der Meijeren als aanleiding voor het niet willen tekenen. Van Meijeren zou complottheorieën hebben verspreid dat het extreemlinkse Antifa verantwoordelijk was voor de gewelddadige rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag:

Linkse partijen

Na de opmerkingen van Paternotte sloten meer linkse partijen zich aan bij de afkeur van een gezamenlijk pamflet. "Na jarenlang ophitsen en opzetten van groepen mensen, is het niet voldoende om extreemrechts politiek geweld te veroordelen. Dan moet er gestopt worden met het verspreiden van de ideeën die leiden tot het geweld", aldus GroenLinks-PvdA.

Ook SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk sloot zich aan bij de kritiek: "We gaan niet onder een manifest waar zowel de makers van de voedingsbodem voor deze problematiek, als de aanjagers ervan onder staan. Dan hebben we het over de VVD die jarenlang de sociale zekerheid onder de voeten van mensen heeft weggeslagen en zo een voedingsbodem heeft gecreëerd waardoor de PVV mensen kon verdelen en opjutten."

