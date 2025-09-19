Terug

Tweede Kamer verdeeld: moet Nederland genocide in Gaza erkennen of niet?

Debat

Vandaag, 09:11

Frans Timmermans is "diep geschokt" omdat het kabinet de conclusie van een VN-commissie niet volgt dat Israël zich in de Gazastrook schuldig maakt aan genocide. "Hoe diep zijn wij gezonken als land waar het internationaal recht voorop stond?", vroeg de leider van GroenLinks-PvdA aan premier Dick Schoof tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

"Wat offeren wij allemaal op het altaar van de onvoorwaardelijke steun aan Israël? Onze ziel? Onze principes? Onze morele uitgangspunten?", vroeg Timmermans. De linkse politicus vindt het niet kunnen dat Nederland wapens koopt uit Israël en een "draaischijf" is van de investeringen die het land in Europa doet. Dat noemde hij "bloedgeld" waarmee "we een genocide financieren".

"Inderdaad, er zijn risico's, risico's op genocide", erkende Schoof op vragen van Timmermans. Maar het gaat de premier te ver om als kabinet vast te stellen dat hier sprake van is. Dat vindt hij aan het Internationaal Gerechtshof (IGH). De zaak die hierover loopt, kan nog jaren duren. "Met het woord genocide moet je buitengewoon zorgvuldig mee omgaan", lichtte Schoof toe.

Sancties

Timmermans wees Schoof erop dat Nederland als ondertekenaar van het verdrag tegen genocide verplicht is om op te treden bij een risico op genocide. Daarbij moet het kabinet volgens de linkse leider niet wachten op het oordeel van internationale rechters. De premier reageerde dat "wij de dingen doen die noodzakelijk zijn", onder andere door via Europa de druk op te voeren.

Ook Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren drong aan op sancties. "Wie, wie houdt u tegen? Ik begrijp het niet."

D66-leider Rob Jetten vond de koning in de troonrede - die is opgesteld door het kabinet - niet uitgesproken genoeg over wat Israël doet in Gaza.

ANP

