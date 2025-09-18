Kabinet spreekt nog niet van genocide in Gaza: 'De ernst gaat niet aan ons voorbij'

Het kabinet gaat niet mee in de conclusie van de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties die stelt dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook. In reactie op het rapport schrijft minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) in een Kamerbrief dat "Nederland in de regel terughoudend" is om de kwalificatie genocide te gebruiken.

Van Weel vindt dat het uiteindelijk aan het Internationaal Gerechtshof (IGH) is om vast te stellen of er sprake is van een genocide. Hierover loopt een zaak, maar het kan nog jaren duren voordat daar uitspraak over komt.

"De Nederlandse terughoudendheid om zaken te kwalificeren als genocide moet niet worden gezien als ontkenning van de ernst van de situatie in de Gazastrook", schrijft de minister evenwel. "Het menselijk leed is ongekend en de ernst gaat niet aan het kabinet voorbij."

De onderzoekscommissie stelt dat "de hoogste Israëlische autoriteiten" verantwoordelijk zijn voor "de genocidale campagne met het specifieke doel om de Palestijnse bevolking in Gaza te vernietigen". Genocide wordt gedefinieerd als handelingen die zijn bedoeld om een nationale, etnische of godsdienstige groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

