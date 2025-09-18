Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kabinet spreekt nog niet van genocide in Gaza: 'De ernst gaat niet aan ons voorbij'

Kabinet spreekt nog niet van genocide in Gaza: 'De ernst gaat niet aan ons voorbij'

Gaza-conflict

Vandaag, 13:13

Link gekopieerd

Het kabinet gaat niet mee in de conclusie van de onderzoekscommissie van de Verenigde Naties die stelt dat Israël genocide pleegt in de Gazastrook. In reactie op het rapport schrijft minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) in een Kamerbrief dat "Nederland in de regel terughoudend" is om de kwalificatie genocide te gebruiken.

Van Weel vindt dat het uiteindelijk aan het Internationaal Gerechtshof (IGH) is om vast te stellen of er sprake is van een genocide. Hierover loopt een zaak, maar het kan nog jaren duren voordat daar uitspraak over komt.

"De Nederlandse terughoudendheid om zaken te kwalificeren als genocide moet niet worden gezien als ontkenning van de ernst van de situatie in de Gazastrook", schrijft de minister evenwel. "Het menselijk leed is ongekend en de ernst gaat niet aan het kabinet voorbij."

De onderzoekscommissie stelt dat "de hoogste Israëlische autoriteiten" verantwoordelijk zijn voor "de genocidale campagne met het specifieke doel om de Palestijnse bevolking in Gaza te vernietigen". Genocide wordt gedefinieerd als handelingen die zijn bedoeld om een nationale, etnische of godsdienstige groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen.

ANP

Lees ook

Wilders loopt weg van vraag Van Baarle over Gaza: 'Schaam u diep'
Wilders loopt weg van vraag Van Baarle over Gaza: 'Schaam u diep'
Steun én woede om Nederlandse Songfestival-boycot bij deelname Israël
Steun én woede om Nederlandse Songfestival-boycot bij deelname Israël
Kamer stemt tegen kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische zorg
Kamer stemt tegen kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische zorg

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.