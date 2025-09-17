Wilders loopt weg van vraag Van Baarle over Gaza: 'Schaam u diep'

PVV-leider Geert Wilders is woensdag op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen weggelopen van een debat met Stephan van Baarle (DENK). Wilders wilde niet ingaan op de vraag van Van Baarle om gewonde kinderen uit Gaza naar Nederland te halen. "Ik heb het antwoord al gegeven aan de heer Timmermans. Dat ga ik niet voor de twintigste keer herhalen", was zijn enige reactie.

Wilders is van mening dat gewonde kinderen in Gaza moeten worden geholpen in de regio, antwoordde hij eerder op dezelfde vraag van Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA).

Volgens Van Baarle is het echter niet mogelijk om kinderen op te vangen in de regio. "137 kinderen hadden de afgelopen tijd een medisch visum om te kunnen vertrekken. Maar ze zijn overleden omdat ze daar niet de passende zorg konden krijgen", aldus de DENK-voorman. "En de heer Wilders weet dat die passende zorg daar niet is."

Van Baarle zegt in het debat dat hij er met zijn hoofd niet bij kan. "Dat de heer Wilders bereid is zo diep te zinken dat hij zegt tegen die kinderen: 'crepeer daar maar', wetende dat ze niet de zorg kunnen krijgen. Kan heer Wilders dit volhouden?"

Weglopen

Hoewel Wilders aangeeft dat hij niet op de vraag wil ingaan, blijft Van Baarle volhouden: "Dat hij niet bereid is te reageren op het feit dat kinderen daar doodgaan, is echt veelzeggend. Waarom wil u er niet eens één helpen in Nederland?" Opnieuw slaat Wilders de vraag af: "Ik heb het antwoord al gegeven." Daarna loopt hij weg en neemt hij plaats op zijn stoel.

"Weglopen terwijl kinderen doodgaan. Schaam u diep", zijn daarna nog de laatste woorden van Van Baarle.

Woensdag vindt de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen plaats. De Tweede Kamer bespreekt de begroting die het kabinet presenteerde op Prinsjesdag.