Steun én woede om Nederlandse Songfestival-boycot bij deelname Israël

Songfestival

Vandaag, 10:49

Het besluit van AVROTROS dat Nederland volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival als Israël wel op het podium staat, zorgt voor felle reacties. De omroep kreeg vrijdag "vele honderden reacties" binnen via telefoon en mail. Volgens een woordvoerder was de "overgrote meerderheid" positief. "Het woord 'eindelijk' werd veel gebruikt in de reacties", zegt hij.

Uit een peiling van het Hart van Nederland-panel blijkt dat 61 procent van de de respondenten achter het besluit staat. 30 procent is het oneens met de boycot, de rest heeft geen mening hierover. Volgens AVROTROS komt de boycot voort uit zorgen over "het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza" en de "aantasting van de persvrijheid". Ook wijst de omroep op "bewezen inmenging van de Israëlische regering" bij het evenement.

Na de diskwalificatie van Joost Klein op het Songfestival in 2024 laaide de discussie opnieuw op: hoort Israël wel thuis op het liedjesfestijn? Bekijk hieronder de reacties:

Moeten we wel meedoen aan het Songfestival als Israël ook meedoet?
1:59

Moeten we wel meedoen aan het Songfestival als Israël ook meedoet?

Forse kritiek

Toch klinkt er ook forse kritiek op de beslissing. Albert Verlinde liet vrijdagavond in RTL Tonight weten dat de beslissing "in het verkeerde keelgat" schiet. "Ik vind het een knieval naar de schreeuwers van deze wereld", zegt hij. Verlinde benadrukt dat hij de oorlog "verschrikkelijk en dramatisch" vindt, maar waarschuwt dat met deze keuze "bijna de vrijheid van meningsuiting beperkt wordt". Hij had liever gezien dat AVROTROS de beslissing van de European Broadcasting Union had afgewacht.

Ook oud-winnares Lenny Kuhr, die in 1969 het Songfestival won, reageerde teleurgesteld. In het NPO-programma Met het Oog op Morgen zei ze "droevig en kwaad" te zijn over het besluit. Kuhr, die familie in Israël heeft, vindt dat muziek juist moet verbinden. "Je moet met muziek juist de harten van mensen raken", aldus de 75-jarige zangeres.

Volgens haar maakt AVROTROS het festival nu juist politiek. "Ik denk dat ze niet goed geïnformeerd zijn, het hangt ervan af hoe je tegen iets aankijkt." Kuhr begrijpt de beweegredenen van de omroep dan ook niet.

Hart van Nederland / ANP

