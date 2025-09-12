AVROTROS dreigt met boycot Songfestival om deelname Israël

AVROTROS stuurt aankomende editie geen Nederlandse inzending naar het Eurovisie Songfestival als Israël mee mag doen. Dat laat de omroep vrijdagmiddag weten.

In de verklaring stelt de omroep: "AVROTROS kan de deelname van Israël in de huidige situatie niet langer verantwoorden gezien het voortdurende en ernstige menselijke leed in Gaza." AVROTROS maakt zich daarnaast "grote zorgen" over "de ernstige aantasting van de persvrijheid: het doelbewust uitsluiten van internationale onafhankelijke verslaggeving en de vele slachtoffers onder journalisten".

Na de diskwalificatie van Joost Klein op het Songfestival in 2024 laaide de discussie opnieuw op: hoort Israël wel thuis op het liedjesfestijn? Bekijk hieronder de reacties:

1:59 Moeten we wel meedoen aan het Songfestival als Israël ook meedoet?

'Bewezen inmenging'

AVROTROS stelt ook dat er tijdens de afgelopen editie van het ESF sprake was van "bewezen inmenging van de Israëlische regering", "waarbij het evenement als politiek instrument is ingezet. Dat druist in tegen het apolitieke karakter van het Songfestival". AVROTROS laat weten dat dit in strijd is met de waarden die zij als publieke omroep vertegenwoordigt.

W at die 'bewezen inmenging' is, wordt niet verder uitgelegd in het statement.

Organisator EBU schoof onlangs de deadline voor de aanmeldingen van landen die mee willen doen aan het Eurovisie Songfestival, naar half december. Of dit te maken had met een besluit over de deelname van Israël werd door de EBU niet aangegeven, maar het oordeel daarover zou "in de winter" worden verwacht. Zolang de EBU nog geen besluit heeft genomen over Israël, gaan de voorbereidingen van AVROTROS op de komende editie van het muziekevenement "vooralsnog gewoon door".

Eerder werd bekendgemaakt dat ook Slovenië, Spanje, IJsland en Ierland niet zouden deelnemen aan het Eurovisie Songfestival in het geval dat Israël zou meedoen.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar in mei plaats in Wenen.

Hart van Nederland / ANP