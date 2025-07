Nederlander niet vervolgd na chats over terreurplan Songfestival

Een Nederlandse jongen is in 2020 niet vervolgd, ondanks dat hij zou hebben gechat over een mogelijke aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie Midden-Nederland.

Rechercheurs uit Utrecht verhoorden de toen minderjarige Florian D. in juli 2020, nadat Luxemburg een rechtshulpverzoek had ingediend. Hij zou via chats "langdurige gesprekken" hebben gevoerd met de Zweed Alexander H. over mogelijke aanslagen in Nederland.

Gas verspreiden via ventilatieystemen

Volgens een woordvoerder van het OM bleek uit onderzoek dat D. "geen kwade bedoelingen had" met de gesprekken. Bovendien speelde "persoonlijke problematiek" mee in de beslissing om hem niet te vervolgen. Wat die problematiek precies inhoudt, werd niet toegelicht.

Het Parool meldde maandag dat Luxemburg vijf jaar geleden een terreuraanslag op het liedjesfestival zou hebben verijdeld. De Zweed H. werd in februari 2020 aangehouden. Op zijn laptop stonden plannen om bezoekers van het festival te vergiftigen en gas te verspreiden via ventilatiesystemen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

De nu 23-jarige Alexander H. moest zich deze maand verantwoorden in een Luxemburgse rechtszaal, waar twaalf jaar celstraf tegen hem is geëist.

Niet op de hoogte

Opmerkelijk is dat de gemeente Rotterdam dinsdag liet weten destijds niet op de hoogte te zijn gesteld van de vermeende plannen. Toch zegt justitie in Luxemburg dat Europol de Nederlandse autoriteiten wél heeft geïnformeerd. Dat blijkt ook uit het rechtshulpverzoek aan Midden-Nederland.

Hart van Nederland/ANP