'Zweedse student wilde aanslag plegen tijdens Eurovisie Songfestival in Rotterdam'

In Rotterdam is tijdens het Eurovisie Songfestival van 5 jaar geleden een aanslag verijdeld. Dat meldt Het Parool. Bijna niemand wist daar nog van. Een Zweedse scheikundestudent uit Luxemburg wilde met gif, gas en explosieven een aanslag plegen. Er is 12 jaar cel tegen de man geëist in de rechtbank in Luxemburg, aldus de krant.

De verdachte Alexander H. zou al spullen in huis hebben gehaald voor de aanslag, meldt de Amsterdamse krant. Hij zou lid zijn geweest van een neonazi-groep en een hekel hebben aan vrouwen, mensen van kleur en lhbti'ers.

Volgens Het Parool wist niemand in Nederland van de verijdelde aanslag, ook justitie, de hoofdproducent van het Songfestival en de gemeente Rotterdam niet. De NPO en AVROTROS zijn geschrokken van nieuws. "We kennen deze zaak pas sinds recente mediaberichten. Deze dreiging was indertijd niet bij ons bekend. We wachten de verdere rechtsgang af", aldus een woordvoerder.

Waarom wist Nederland niets?

De verdachte werd volgens de krant op 22 februari 2020 gearresteerd in zijn huis in Strassen, op 18-jarige leeftijd. De inhoudelijke rechtszaak tegen Alexander H. zou begin juli zijn behandeld in Luxemburg-Stad. De Amsterdamse krant kwam achter de rechtszaak omdat de Luxemburgse zender RTL er verslag van heeft gedaan. Tegen de man werd 12 jaar cel geëist. In november is de uitspraak.

Het Eurovisie Songfestival werd vanwege de coronapandemie geannuleerd in 2020. In 2021 werd de editie alsnog ingehaald in Rotterdam.