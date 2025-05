België en Spanje willen onderzoek naar mogelijke manipulatie televoting

De Belgische sociaaldemocratische partij Vooruit roept de openbare omroep VRT op om bij de European Broadcasting Union (EBU) aan te dringen op een onderzoek naar het televotingsysteem van het Eurovisie Songfestival. Volgens Vlaams parlementslid Katia Segers is het huidige systeem, waarbij een kijker tot twintig stemmen mag uitbrengen, gevoelig voor manipulatie.

“Een stemsysteem dat dergelijke massale stemmogelijkheden toelaat, creëert ruimte voor beïnvloeding,” stelt Segers tegenover persbureau Belga. Aanleiding voor haar oproep is de discrepantie tussen de stemmen van het Belgische publiek en de vakjury voor de Israëlische inzending. Het Belgische publiek gaf de Israëlische zanger Yuval Raphael twaalf punten, terwijl de vakjury nul punten toekende. Segers noemt dit “opmerkelijk” en vindt dat onderzocht moet worden of er sprake is van beïnvloeding van de stemming, zowel in België als in andere deelnemende en niet-deelnemende landen.

Ook in Spanje

Ook in Spanje worden vergelijkbare zorgen geuit. De Spaanse omroep RTVE heeft aangekondigd dat het een onderzoek wil naar de televoting, nadat Israël ook daar twaalf publieksstemmen kreeg, tegenover nul van de vakjury. RTVE beschuldigt Israël ervan stemmen te hebben geronseld.

De Israëlische inzending eindigde zaterdag als tweede tijdens het Eurovisie Songfestival, achter Oostenrijk. De deelname van Israël was, mede door de oorlog in Gaza, al maanden onderwerp van discussie. Toch besloot de EBU om Israël niet uit te sluiten, met als argument dat het festival een “niet-politiek evenement” is.

ANP