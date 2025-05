Nederlands publiek koos massaal voor Israël bij songfestival

Het Nederlandse publiek heeft in de finale van het Eurovisie Songfestival de meeste punten gegeven aan Israël. Het lied A New Day Will Rise van zangeres Yuval Raphael kreeg van de Nederlandse televoters de volle twaalf punten.

De rest van de top drie bij het publiek bestond uit de Poolse zangeres Justyna Steczkowska (10 punten) en Tommy Cash uit Estland (8 punten). Verder gingen er punten van Nederlandse zijde naar Zweden (7), Finland (6), Griekenland (5), Oekraïne (4), Oostenrijk (3), Italië (2) en Duitsland (1).

De Nederlandse vakjury had een andere voorkeur. Zij gaven hun 'douze points' aan de latere winnaar Oostenrijk. Israël kreeg van de jury vijf punten.

De finale van het Songfestival werd zaterdagavond gehouden in het Zwitserse Bazel. Claude eindigde namens Nederland als twaalfde.

Hart van Nederland/ANP