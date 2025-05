Oostenrijk wint Songfestival, Claude eindigt als twaalfde

Claude is zaterdagavond als twaalfde geëindigd in de finale van het Eurovisie Songfestival 2025 in het Zwitserse Basel. Zijn nummer C’est La Vie viel goed bij de vakjury, maar kreeg van de thuisstemmers relatief weinig punten. De winst ging naar de Oostenrijkse zanger JJ, die met de krachtige ballad 'Wasted Love' de meeste punten wist te verzamelen.

Claude trad ook als twaalfde op in de finale. Zijn optreden werd gekenmerkt door een energieke performance en een emotionele lading. Ondanks de fout aan het begin van zijn lied, waarbij hij twee woorden door elkaar haalde, kreeg hij een warm applaus van het publiek. "Ik haalde twee woorden door elkaar en ik was zo boos op mezelf. Maar dit is echt en C’est La Vie," schreef Claude direct an zijn optreden op Instagram.

De Oostenrijkse inzending viel op met een krachtige ballad die werd gedragen door een loepzuivere operastem en een indrukwekkende podiumpresentatie. Het is de derde keer dat Oostenrijk het Eurovisie Songfestival wint; de vorige overwinningen waren in 1966 met Udo Jürgens en in 2014 met Conchita Wurst.

De top drie van de avond bestond uit Oostenrijk op de eerste plaats, gevolgd door Israël en Estland. Oostenrijk kreeg ook van de vakjury de meeste stemmen, het publiek koos massaal voor Israël.