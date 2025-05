AVROTROS en NPO willen gesprek over rol van politiek binnen Songfestival

Omroep AVROTROS en de NPO willen in gesprek met de European Broadcasting Union (EBU) over de fundamenten van het Eurovisie Songfestival. Volgens hen wordt het evenement in toenemende mate beïnvloed door maatschappelijke en geopolitieke spanningen.

"AVROTROS en de NPO hechten veel waarde aan het apolitieke en verbindende karakter van het Eurovisie Songfestival," stellen de omroepen in een gezamenlijke verklaring. "De deelname van Israël roept de vraag op in hoeverre het festival nog daadwerkelijk functioneert als een politiek neutraal, verbindend en cultureel evenement. Die vraag willen we samen met andere landen binnen de EBU bespreken."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Discussie

De afgelopen twee jaar was er veel discussie rond de Israëlische deelname. Afgelopen week werd het optreden van zangeres Yuval Raphael meerdere keren verstoord.

ANP