Claude deelt voorproefje van zijn Songfestival-nummer

Songfestivalfans opgelet: zet donderdagmiddag om 16.15 de radio aan. Op alle grote Nederlandse radiozenders wordt precies tegelijkertijd onze inzending voor het Eurovisie Songfestival bekendgemaakt. Zanger Claude heeft woensdagochtend al een (heel) kort voorproefje op zijn Instagram gezet.

Het nummer, waarvan de titel nog niet bekend is, is op dat tijdstip te horen op NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO 3FM, Qmusic, Radio 538, SLAM!, 100% NL, Radio Veronica en Radio 10. Ook is het nummer vanaf dat moment op Spotify en YouTube te vinden.

Eind vorig jaar werd bekend dat de 21-jarige Claude voor Nederland meedoet aan het Songfestival in Basel. Inmiddels is bekend dat Claude aantreedt in de eerste halve finale, die op dinsdag 13 mei gepland staat.

Hart van Nederland/ANP