Zweedse Eurovisieshow opent met sneer naar Joost Klein: 'Smakeloos'

De diskwalificatie van Joost Klein op het Eurovisiesongfestival ligt al maanden achter ons. Desondanks is het nog steeds onderwerp van gesprek. Niet alleen in Nederland. Zaterdagavond werd er tijdens de Zweedse voorselectie voor het Songfestival van 2025 een grap over gemaakt die bij veel mensen niet zo lekker viel.

De show begon met een grap waarin zeven acts werden aangekondigd, waarvan één gekleed was als Joost Klein in zijn karakteristieke blauwe pak. Na een duw van tegen de camera werd gezegd dat er na zijn diskwalificatie toch maar zes acts zouden optreden.

Smakeloos

Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd. Op X werd gereageerd door @KindtRyan die de beruchte video deelde met het volgende onderschrift: "Schaam je, SVT! Het is smakeloos, niet grappig en respectloos naar Joost Klein en AVROTROS. Een slechte poging om mensen af te leiden van de tegenvallende Zweedse preselectie."

AVROTROS laat zaterdagavond in een korte reactie weten de actie van SVT "jammer en flauw" te vinden. "Maar voor ons is dit hoofdstuk inmiddels afgesloten", voegt een woordvoerster daaraan toe.

Een columnist van de Zweedse krant Aftonbladet is zelf enthousiast. In een artikel van gisteravond zei hij zich al te verheugen op de reacties op de controversiële grap. "Dit is heel anders dan wat we de afgelopen jaren bij de voorselecties hebben gezien", schrijft hij na afloop van de repetitie gisteravond. "Ik heb me al zo lang verheugd op zoiets als dit. Ik ben heel benieuwd naar de reacties na de uitzending!"

Claude

Dit jaar staat Nederland op het Songfestival met de zanger Claude. Met welk nummer dat is weten we voorlopig nog niet. Tot nu toe hebben alleen Montenegro, Luxemburg, Albanië en Griekenland hun Eurovisienummer gepresenteerd. Zaterdagavond komen ook de nummers van Slovenië, België en Spanje in dit rijtje te staan.

