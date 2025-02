Joost Klein haalt uit in nieuw nummer: 'Fuck de EBU'

Joost Klein lijkt zijn diskwalificatie op het Eurovisie Songfestival van vorig jaar nog niet helemaal te hebben verwerkt. In een nieuw nummer afkomstig van zijn vrijdag verschenen album Unity haalt de zanger uit naar organisatie European Broadcasting Union.

In het liedje United By Music, ook de slogan van het songfestival, rapt Klein onder meer: "Fuck the EBU, I don't want to go to court". Het nummer maakte de artiest samen met Tommy Cash, de nu al veelbesproken zanger die in mei namens Estland naar het songfestival gaat.

Gebrek aan bewijs

Klein mocht vorig jaar niet meedoen aan de finale van het songfestival na een aanvaring met een cameravrouw backstage. Half augustus werd bekend dat de Zweedse aanklager hem niet zou vervolgen voor bedreiging wegens gebrek aan bewijs.

Cash won vorige week de nationale voorronde van Estland. Zijn Espresso Macchiato is vooralsnog een van de favorieten voor de komende editie, al wordt het liedje niet overal goed ontvangen. Uit Italië komen veel reacties die vinden dat Cash het land beledigt.

ANP