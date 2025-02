Slecht nieuws voor Richard: hij is uitgeschakeld in voorronde San Marino voor Songfestival

Slecht nieuws voor de Doornenburgse zanger Richard Sprokkereef: zijn Eurovisie Songfestival-avontuur is voorbij. Sprokkereef, beter bekend als Ri-Style, deed een poging om de inzending van San Marino te worden maar is uitgeschakeld in de voorronde, heeft de San Marinese omroep SMRTV dinsdag bekendgemaakt.

Hart van Nederland ging eerder bij Richard langs om hem te interviewen over zijn droom, zoals te zien is in bovenstaande video.

"Helaas geen finaleplaats maar jongens wat een reis was dit!", schrijft Sprokkereef dankbaar op zijn Instagram-kanaal. De zanger kwam twee audities door en stond vorige week in een van de zes halve finales. De tv-show waarin hij zit moet nog worden uitgezonden, daardoor was tot nu toe nog niet bekend of hij wel of niet door was.

Internationaal bekende naam

Tussen de twintig finalisten zit één internationaal bekende naam: dj Gabry Ponte, een van de leden van Eiffel 65, heeft een nummer ingestuurd. Hij deed in 2022 al namens Oostenrijk mee. Hij schreef toen het nummer Halo dat werd opgevoerd door Lumix en Pia Maria. De inzending haalde de finale niet.

ANP