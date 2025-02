Nederlandse Richard doet misschien ook mee Songfestival, maar niet voor Nederland

Gaat er naast Claude nóg een Nederlander naar het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Bazel? Het zou zo maar kunnen nu Ri-Style, oftewel Richard Sprokkereef uit het Gelderse Doornenburg, een gooi doet naar een deelname. Al komt hij dan niet voor Nederland uit.

Maar voor San Marino. Als dat lukt. In Nederland is hij niet gekozen, dus doet Sprokkereef mee aan de internationale wedstrijd wie San Marino mag vertegenwoordigen.

"Het is niet zo dat ik puur voor San Marino wil uitkomen. Nederland vertegenwoordigen is ook een droom. Ik heb dit jaar twee nummers ingezonden voor de vertegenwoordiging van Nederland, maar ik ben het niet geworden", vertelt Richard.

San Marino houdt een internationale competitie waar iedereen aan kan meedoen. "Ik heb ook twee nummers ingezonden en met één nummer heb ik online auditie mogen doen. Ik reis volgende week af naar San Marino."

Zingende trouwambtenaar

Zaterdag 15 februari staat Richard in de halve finale, een week later in de grote finale. "Ik denk best dat ik kans maak. Ik zing al jaren en ben ook trouwambtenaar. Ik sta ook bekend als de zingende trouwambtenaar, omdat ik zing tijdens het sluiten van huwelijken."

Het nummer dat de zanger heeft ingezonden, is Engelstalig en heet Always. Het is geschreven door Ton Snijders.