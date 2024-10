'Nederland doet volgend jaar wél mee met Songfestival, Joost Klein potentiële kandidaat'

Nederland doet volgend jaar 'gewoon' mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat melden bronnen aan Het Parool. Door de bewogen afgelopen editie met de diskwalificatie van Joost Klein kreeg AVROTROS langer de tijd om na te denken over een eventuele deelname. De songfestivalorganisator meldde eerder al goede hoop te hebben dat Nederland deelneemt in 2025. En misschien gaan we dan wel een oude bekende op het podium zien.

De omroep is sinds enkele weken in gesprek met organisator European Broadcasting Union (EBU) over het Songfestival, onder meer over de diskwalificatie van Klein en andere bezwaren over de gang van zaken achter de schermen. Die gesprekken zijn "constructief", maar lopen nog.

Het lijkt er nu dus op dat die gesprekken resultaat hebben gehad. Bronnen bevestigen aan de krant dat er voldoende basis lijkt te zijn om volgend jaar een artiest namens Nederland te sturen naar het Zwitserse Basel, waar het Songfestival volgend jaar wordt gehouden.

Klein mocht in mei niet meedoen aan de finale van het Eurovisie Songfestival na een aanvaring met een cameravrouw. Afgelopen zomer werd bekend dat het strafrechtelijk onderzoek naar Klein is gestaakt wegens gebrek aan bewijs.

Joost Klein deelnemer?

Maar misschien zien we Klein volgend jaar wel weer terug op het podium. AVROTROS is hierover namelijk in gesprek met Klein, bevestigen bronnen aan Het Parool. Hij zou een goede kandidaat zijn omdat hij dan zijn klus af kan maken en omdat andere artiesten huiverig zin om komend jaar in te stappen, aldus de krant. Door Klein weer naar het Songfestival te sturen zou de omroep kunnen laten zien dat de zanger in mei ten onrechte naar huis werd gestuurd.

De EBU heeft de omroep voor een beslissing uitstel gegeven tot 1 november. De Songfestivalorganisator hoopt voor het einde van het jaar een complete deelnemerslijst voor de komende editie in Basel te delen.