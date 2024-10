Deelnemers Eurovisie Songfestival krijgen ruimte om zich terug te trekken

Deelnemers aan het Eurovisie Songfestival (ESF) in Basel krijgen vanaf nu een speciale ruimte waar ze zich kunnen terugtrekken. Dit maakte Bakel Walden, voorzitter van de raad van toezicht van het ESF, bekend in een interview met de Zwitserse krant Sonntagsblick.

Joost Klein werd de afgelopen editie gediskwalificeerd. Inmiddels heeft hij al meerdere malen gehint dat hij nog wel een poging wil zou willen wagen:

Walden benadrukte dat het welzijn van de deelnemers steeds belangrijker wordt. “Als ESF hebben we een zorgplicht, en we zullen de komende edities hier extra aandacht aan besteden”, liet hij weten. Een onafhankelijk onderzoek naar het evenement in Malmö leverde afgelopen zomer een aantal aanbevelingen op om het festival te verbeteren.

Respectvol

Eén van de grootste veranderingen is de verbetering van de communicatie rondom het festival. Daarnaast benadrukt Walden dat het ESF neutraal moet blijven, vooral gezien de internationale conflicten. Hij verwees hierbij naar de deelname van Israël, wat tijdens de laatste editie veel controverse veroorzaakte. “We kunnen de vele oorlogen en conflicten in de wereld niet oplossen tijdens het ESF”, aldus Walden.

Ook gaf Walden aan dat het belangrijk is dat deelnemers zich “eerlijk en respectvol” gedragen tijdens het evenement. De regels zullen scherper worden nageleefd, zodat het Songfestival een veilige en plezierige omgeving blijft voor iedereen.

Onzeker of Nederland mee gaat doen

Ondertussen blijft het onduidelijk of Nederland zal deelnemen aan de volgende editie. AVROTROS heeft nog geen besluit genomen na de diskwalificatie van Joost Klein tijdens de afgelopen editie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP