EBU onderzoekt stemmenwerving Songfestival na commotie rond Israël

De European Broadcasting Union (EBU) gaat de stemprocedures bij het Eurovisie Songfestival onder de loep nemen. Dat schrijft songfestivaldirecteur Martin Green in een open brief. Aanleiding is de hoge publiekscore van Israël, dat in meerdere landen geen punten kreeg van de vakjury, maar wél het maximale aantal van het publiek. Israël voerde vooraf actief online campagne.

Green benadrukt dat promotie door delegaties mag, maar dat die het stemproces niet mag verstoren. De EBU bekijkt ook of het maximum van twintig stemmen per telefoonlijn aangepast moet worden. Volgens Green is er geen bewijs dat deze regel de uitslag heeft beïnvloed, maar wordt ook dit punt onderzocht.

'Niet-politiek evenement'

Meerdere landen waren afgelopen dagen boos over het televotingsysteem. Onder meer Spanje en België riepen om een onderzoek naar het maximaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht. In beide landen kreeg Israël twaalf punten van het publiek, maar geen punten van de vakjury. De deelname van Israël is al een paar jaar omstreden vanwege de oorlog in Gaza. De EBU zegt echter dat het songfestival een "niet-politiek evenement is".

EBU-mediadirecteur Jean Philip De Tender zei vrijdag bij de VRT dat ook wordt overwogen om de vakjury weer een rol te laten spelen in de halve finales.

ANP