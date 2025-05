Kans voor Claude, hysterische acts en topconcurrenten: dit móét je weten over de finale

Zaterdag staat Claude namens Nederland in de finale van het Eurovisie Songfestival. Hij is als twaalfde aan de beurt en krijgt stevige concurrentie die het hem knap lastig kan maken om ons naar de overwinning te zingen. Waar moet hij rekening mee houden? Wie zijn zijn grootste concurrenten? En wat moeten wij als kijkers allemaal weten voor de grote finale? We zetten het op een rij.

First things first: zaterdagavond om 21.00 uur start het Songfestival. Heb je geen zin of tijd om vanaf het begin te kijken? Zap dan rond 22.00 uur 's naar NPO1. Claude treedt als twaalfde op en is dan ongeveer aan de beurt.

Veel Nederlanders willen het Songfestival live meemaken. Daarom reizen velen af naar Basel. Zo ook familie Van Houts. Met zijn elven stapten ze in de auto richting Zwitserland, zo is te zien in de video boven dit artikel.

Deze hysterische acts zijn de moeite waard

Shownieuws-verslaggever en deskundige Eline de Ruig is in het Zwitserse Bazel om verslag te doen van het Songfestival. Volgens haar wordt de finale opnieuw een hysterisch spektakel. "Zoals elk jaar zitten er weer genoeg hysterische acts tussen. Finland is daar een goed voorbeeld van."

Erika Vikman voor Finland tijdens de laatste repetitie voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Beeld: ANP

De Finse zangeres Erika Vikman zingt het nummer Ich Komme, wat – zoals de titel al doet vermoeden – gaat over klaarkomen. "In de halve finale was het echt een groot gekkenhuis. Iedereen zong ontzettend hard mee met dit nummer." Het lied is dan ook een serieuze kanshebber voor de winst.

Het Songfestival-gezin Van Houts kwam vrijdag aan in het Zwitserse Bazel. Bekijk hieronder waarom zij het evenement bijzonder genoeg vinden om er honderden kilometers voor te reizen:

1:35 Familie van Houts aangekomen in Bazel voor grote finale Songfestival

Ook Malta is volgens De Ruig de moeite waard. Miriana Conte vertegenwoordigt het eiland met het nummer Serving. Dat heette eerst Serving Cunt, maar de EBU verbood dat woord, dus werd het geschrapt. "Maar dat weerhoudt het publiek er niet van om het alsnog uit volle borst mee te schreeuwen wanneer Miriana op haar skippybal over het podium gaat."

Miriana Conte voor Malta tijdens de laatste repetitie voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Beeld: ANP

Tussen al het lawaai is er ook ruimte voor rust. Frankrijk komt met Maman, een integer nummer waarin zangeres Louane in een soort zandloper staat. "Het is een lied voor haar overleden moeder", vertelt De Ruig. "En het maakt het extra bijzonder dat je aan het einde haar dochtertje in het Frans ‘mama’ hoort zeggen."

Louane (Louane Emera) voor Frankrijk tijdens de laatste repetitie voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Beeld: ANP

Dit zijn de grote concurrenten van Claude

Het wordt Claude dan ook niet makkelijk gemaakt tijdens de finale. Er zitten namelijk flink wat kanshebbers in de line-up. Grote favoriet volgens de bookmakers is op dit moment Zweden. "Het nummer Bara Bada Bastu is echt een catchy nummer", legt De Ruig uit. "Het is echt de favoriet van de kijkers, maar in de persruimte hoor ik vooral mensen hopen dat we níét weer naar Zweden hoeven volgend jaar."

Kaj (Kevin Holmström, Axel Ahman en Jakob Norrgård) voor Zweden tijdens de generale repetitie voor de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestiva Beeld: ANP

Ook Oostenrijk maakt indruk met het nummer Wasted Love. "Het lijkt net een videoclip vanaf de bank. Alles is in zwart-wit, wat een gaaf effect geeft." Oostenrijk staat dan ook op plek twee bij de bookmakers. De Ruig verwacht dan ook hoge jurycijfers voor dit optreden.

JJ (Johannes Pietsch) voor Oostenrijk tijdens de laatste repetitie voor de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Beeld: ANP

Is nr. 12 de nieuwe nummer 1?

Niet alleen het lied telt mee voor winst; ook de volgorde van optreden kan verschil maken. Wie vroeg in de show staat, wordt vaak vergeten. Laat in de show blijft beter hangen, wat stemmen kan opleveren. Claude zit met startplek 12 dus niet slecht.

Sterker nog: die plek komt ons bekend voor. Duncan Laurence trad namelijk ook als twaalfde op toen hij in 2019 won. "Daarnaast zitten we gunstig tussen Letland en Finland", zegt De Ruig. "Dat zijn twee hysterische acts, en met het rustige nummer van Claude vallen we dan juist extra op."

Maken we dan nog wel kans?

Ondanks de grote concurrentie is de kans voor Nederland dus nog niet verkeken volgens de deskundige. "Nee, we hebben zeker nog een kans. Want Oostenrijk en Frankrijk zullen waarschijnlijk hoge score krijgen van de jury. Maar dan weer lager van de kijkers", let De Ruig uit. Ze sprak zaterdagmiddag nog met songfestival-expert Cornald Maas, die vertelde dat Claude er zomaar tussen kan glippen. "Omdat sommige landen vooral jury- of juist publieksstemmen krijgen, kan Claude precies daartussen in vallen en profiteren."

Het is volgens De Ruig daarom nog geen gelopen race. "We houden hoop tot het einde. Ondanks dat Zweden er wel heel goed voorstaat."