Wie is Claude Kiambe, onze inzending voor het Eurovisie Songfestival 2025?

De 21-jarige Claude Kiambe, beter bekend als Claude, zal Nederland volgend jaar vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Basel. AVROTROS maakte donderdag bekend dat de artiest door de selectiecommissie werd gekozen uit 331 inzendingen. Maar wie is hij precies?

Claude, geboren in Congo, kwam op 13-jarige leeftijd naar Nederland. Hij brak in 2022 door met de hit Ladada (Mon Dernier Mot), waarin hij zowel Nederlands als Frans combineert. Dit unieke concept herhaalde hij met nummers als Layla en Écoutez-moi. Onlangs bracht hij zijn debuutalbum Parler Français uit en schitterde hij in het populaire tv-programma Beste Zangers. Ook was hij dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Nederland speculeert altijd lustig over songfestivalinzendingen. Wie gaat er naar de eerstvolgende editie? Bij Shownieuws hadden ze al wel wat ideeën, zie je in de video bovenaan.

Enorm vereerd

Claude reageert enthousiast op zijn uitverkiezing. "Ik voel me enorm vereerd dat ik Nederland het aankomende jaar mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival en kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om Europa het nummer te laten horen", laat hij weten in een persverklaring.

Volgens de selectiecommissie heeft Claude een "betekenisvolle, verbindende en hitgevoelige song met internationale uitstraling" die jong en oud zal aanspreken.

Een nieuw hoofdstuk voor het Songfestival

Na een tumultueuze editie in 2024, waarin Nederland werd gediskwalificeerd na een incident met Joost Klein, markeert de deelname aan het Eurovisie Songfestival 2025 een belangrijke stap vooruit. In reactie op klachten over onveilige situaties heeft de European Broadcasting Union (EBU) nieuwe maatregelen aangekondigd, waaronder strengere gedragscodes en de aanstelling van een welfare producer om artiesten beter te ondersteunen.

Het festival vindt plaats van 13 tot en met 17 mei in de St. Jakobshalle in Basel. Claude's inzending wordt in maart onthuld.