Claude gaat namens Nederland naar het Songfestival 2025 in Basel

De kogel is door de songfestivalkerk: zanger Claude Kiambe gaat voor Nederland naar Zwitserland om deel te nemen aan het liedjesfestijn. De zanger is door de selectiecommissie gekozen uit 331 inzendingen, heeft AVROTROS donderdag bekendgemaakt.

Nederland speculeert altijd lustig over songfestivalinzendingen. Wie gaat er naar de eerstvolgende editie? Bij Shownieuws hadden ze al wel wat ideeën, zie je in de video bovenaan.

Claude, de artiestennaam van Claude Kiambe, werd geboren in Congo en kwam op 13-jarige leeftijd naar Nederland. In het najaar van 2022 brak hij op stormachtige wijze door met de hit Ladada (Mon Dernier Mot), waarin hij Nederlandstalig en Frans zingt.

"Ik voel me enorm vereerd dat ik Nederland het aankomende jaar mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival en kan het eigenlijk nog steeds niet geloven. Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om Europa het nummer te laten horen", laat Claude in een persverklaring weten.

AVROTROS maakte onder meer via Instagram bekend dat Claude namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival 2025 gaat:

Joost Klein

Dit jaar zou Joost Klein in de finale staan bij de editie die in Zweden maar werd gediskwalificeerd na een klacht van een cameravrouw. Zij beweerde dat er zich een incident had voorgedaan tussen haar en de zanger. Een later onderzoek, ingesteld door de European Broadcasting Union (EBU), werd stopgezet wegens gebrek aan bewijs. De AVROTROS hield daarna voor langere tijd de boot af of een deelname in 2025 ook weer op de planning stond. Na gesprekken met de EBU werd in oktober alsnog besloten om deel te gaan nemen.

Ondanks de ophef bleek het nummer waarmee Klein naar Malmö was afgereisd, Europapa, wel bijzonder populair in zowel binnen- als buitenland. Even leek het er zelfs nog op dat de Fries opnieuw zou onze inzending zou worden, maar dat gerucht is na vandaag naar het rijk der fabelen verwezen.

Songfestival in Basel

Het songfestival vindt van 13 tot en met 17 mei plaats in het Zwitserse Basel. Het is de derde keer dat Zwitserland gastheer is van het evenement. Bij de afgelopen editie ging de winst naar de rapper Nemo, die de internationale muziekwedstrijd in Malmö op zijn naam schreef met het nummer The Code. Het evenement vindt plaats in de St. Jakobshalle en wordt georganiseerd door de Zwitserse omroep SRG SSR en uitgezonden in heel Europa en ook daarbuiten.