Claude zakt bij bookmakers Songfestival: op deze plek staat hij nu

Dat Claude, de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival, een favoriet is bij de bookmakers is al langer duidelijk. Eerder werd al gedacht dat het nummer C'est La Vie op plek 3 zou belanden, nu is Claude echter wat gezakt in de lijst.

Tijdens de tweede repetitie op woensdag waren er wat onzuivere klanken te horen, en Claude is gezakt naar plek 5 bij de bookmakers. De afgelopen weken stond hij op plek 4.

Top 10 bij bookmakers 1: Zweden

2: Oostenrijk

3: Frankrijk

4: Israël

5: Nederland

6: België

7: Tsjechië

8: Finland

9: Estland

10: Albanië

Zondag repeteerde Claude voor het eerst. De informatie over zijn act werd toen door Eurovisie in een liveblog gedeeld. Op de beelden van woensdag wordt bevestigd dat de zanger op het podium wordt vergezeld door twee dansers en een trio violisten. Claude zingt het refrein van zijn liedje en de camera draait hierbij om hem en zijn metgezellen heen. De zanger kijkt geregeld in en uit de camera, terwijl hij danst en zelf ook rondjes draait.

Claude komt dinsdag 13 mei voor het eerst 'echt' in actie tijdens de eerste halve finale van het songfestival. De finale is op zaterdag 17 mei.