Winkansen van Claude schieten omhoog: top 3 bij Songfestival

Claude, de vertegenwoordiger van Nederland bij het Eurovisie Songfestival dit jaar, staat inmiddels op de derde plek bij de wedkantoren. De bookmakers schatten de kans dus groot dat de zanger met zijn liedje C'est La Vie een grote indruk gaat maken tijdens het jaarlijkse evenement.

Afgelopen woensdag lekte het Engels-Franse liedje al uit op X, een dag voor de officiële bekendmaking. Bij de experts viel het nummer direct in de smaak, en ook bij de wedkantoren blijkt nu dat Nederland een grote kanshebber naar het Zwitserse Bazel gaat sturen. In een week tijd is Claude met veertien plekken gestegen, van de zeventiende naar de derde positie.

De concurrentie

Alleen de kansen van Zweden en Frankrijk worden bij deze momentopname hoger ingeschat. Dat is opvallend, omdat Zweden aanstaande zaterdag pas een afgevaardigde kiest. De kans is groot dat oud-Eurovisie-winnaar Måns Zelmerlöw er met de winst vandoor gaat. Zijn inzending, Revolution, is op YouTube al bijna een miljoen keer bekeken. Daarnaast is Heroes, het nummer waarmee hij in 2015 het Songfestival won, nog altijd een van de meest gestreamde Eurovisienummers op Spotify.

Ook Frankrijk laat nog even op zich wachten. Daarvan is alleen bekend wie het land dit jaar gaat vertegenwoordigen op het Songfestival: de gevestigde zangeres en actrice Louane. In 2013 deed zij mee aan het Franse tv-programma The Voice: La Plus Belle Voix. Een jaar later brak ze door bij het grote publiek dankzij haar hoofdrol in de Franse film La Famille Bélier. Louane maakt op 15 maart de Franse inzending bekend.

De top tien

De bookmakers schatten de top vijf regelmatig correct in, hoewel vaak in een andere volgorde. Met uitzondering van de landen die sowieso in de finale staan (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en gastland Zwitserland), moeten de kanshebbers natuurlijk nog wel door de halve finales komen. Die zijn dit jaar op 13 en 15 mei.

Dit is hoe de top tien er bij de wedkantoren op dit moment voor staat:

Land Inzending Kans op winst 1. Zweden Onbekend - onbekend 19 procent 2. Frankrijk Louane - onbekend 13 procent 3. Nederland Claude - C'est La Vie 8 procent 4. Finland Erika Vikman - Ich Komme 7 procent 5. Estland Tommy Cash - Espresso Macchiato 5 procent 6. Oostenrijk JJ - Wasted Love 5 procent 7. Tsjechië Adonx - Kiss Kiss Goodbye 4 procent 8. Israël Yuval raphael - New Day Will Rise 3 procent 9. België Red Sebastian - Strobe Lights 3 procent 10. Oekraïne Ziferblat - Bird of Pray 3 procent

Van de 37 landen die dit jaar meedoen, hebben er negen nog geen inzending bekendgemaakt.