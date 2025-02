Docenten Enkhuizen apetrots dat hun oud-leerling Claude naar Songfestival gaat

Eindelijk is het bekend: Claude zal met zijn nummer C'est La Vie naar het Songfestival gaan. De zanger werd geboren in Congo en vluchtte in 2013 met zijn moeder en zes broers en zussen naar Nederland waar ze zich uiteindelijk in Enkhuizen vestigden. En in het stadje aan het IJsselmeer zijn ze apetrots op hun Claude.

Muziekdocent Menno Bruin zag het talent meteen al in Claude, vertelt hij aan Hart van Nederland. "Claude kwam binnen en zei: 'Mag ik wat zingen?' Toen zei ik: 'Ga je gang.'" Claude zat eerst niet op school bij docent Bruin, maar hij had gehoord over een buitenschoolse activiteit, een koor, en kwam daarom naar de les. "En hij is nooit meer weggegaan."

Claude kwam vaak in al zijn vrije uren naar het lokaal van de muziekdocent. "Dan vroeg hij: 'Mag ik binnenkomen?' En zei ik: 'Ja, maar dan moet je wel zingen.' Dan deed hij dan ook altijd. Overal waar Claude komt, straalt hij blijheid uit en daar worden mensen enthousiast van." Bruin denkt dan ook dat het een goede zet is om de zanger naar het Songfestival te sturen.

Ook zijn juf Astrid van der Sluis is trots, is te zien in bovenstaande video.

Eerste halve finale

Eind vorig jaar werd bekend dat de 21-jarige Claude voor Nederland meedoet aan het Songfestival in Basel. Inmiddels is bekend dat Claude aantreedt in de eerste halve finale, die op dinsdag 13 mei gepland staat.