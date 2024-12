Cornald Maas enthousiast over songfestivallied Claude: 'Kan hoge ogen gooien'

Selectiecommissielid Cornald Maas hoorde direct potentie in de songfestivalinzending van Claude. En volgens de songfestivalcommentator kan Nederland er best eens hoge ogen mee gaan gooien in het Zwitserse Basel.

"Het is een heel verbindende song, die veel registers bespeelt, die weemoed en feest verenigt en ook een hoopvolle boodschap heeft", beschrijft Maas het nummer in gesprek met het ANP. "Het nummer is denk ik ook heel toegankelijk voor hele grote groepen in Europa, in heel veel verschillende landen ook. Ook jong, oud, welke achtergrond je ook hebt. Je voelt ook wel op een bepaalde manier zijn geschiedenis of zijn verhaal, in ieder geval zijn ziel, heel erg in dit nummer."

Snel gekozen

Volgens Maas heeft het liedje "echt iets". Hij werd er meteen door gegrepen, net als bij Arcade van Duncan Laurence, De Diepte van S10 en Birds van Anouk. "Het is een song die bijna een soort 'best of Claude' is", aldus de commentator.

De selectiecommissie was er "vrij snel uit", nadat afgelopen week de laatste kandidaten hun inzending nog een keer live voor de commissie hadden gebracht. Volgens Maas ging het om "een handjevol" artiesten. Wie er overbleven, blijft geheim.

ANP