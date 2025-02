Dit is wanneer Claude de Nederlandse songfestivalinzending onthult

Claude maakt op 27 februari bekend met welk liedje hij Nederland zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Zwitserland. De presentatie van het nummer vindt plaats in Eye Filmmuseum in Amsterdam.

De zanger plaatste donderdag op Instagram een kort filmpje waarin het geluid van het starten van een ouderwetse filmrol is te horen, een pianotoets wordt aangeslagen en de datum 27-02-25 in beeld verschijnt.

Eind vorig jaar werd bekend dat de 21-jarige Claude voor Nederland meedoet aan het Songfestival in Basel. Inmiddels is bekend dat Claude aantreedt in de eerste halve finale, die op dinsdag 13 mei gepland staat.

ANP