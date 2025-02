Dit vinden experts van het Songfestivalnummer C'est la Vie van Claude

Zelf hoopt hij vooral dat het nummer in de smaak valt, zegt zanger Claude. Zijn Songfestivalinzending C'est La Vie lekte woensdag uit, terwijl het eigenlijk donderdag gepresenteerd had moeten worden. "Jullie hebben het allemaal gehoord. It goes up, it goes down, maar c'est la vie", zegt Claude in een video op Instagram. "Ik hoop dat jullie het wel mooi vinden." Wat vinden experts van het nummer?

Het Engels-Franse nummer begint rustig met pianobegeleiding. Later verandert dat in een uptempo beat. Claude zingt in het nummer over zijn moeder. Jeroen Kijk in de Vegte denkt dat Claude met het lied "een heel goede connectie kan maken met het publiek. Het nummer is één en al zonnige energie."

Het nummer:

"Ik vind het zo mooi dat hij met een écht lied meedoet", zegt de ochtendshow-dj. "Veel nummers zijn de afgelopen jaren vooral een vrolijk circus. Dit lied komt binnen. Ik denk dat Claude met dit nummer en zijn vrolijke hoofd een heel goede connectie kan maken met het publiek." Kijk in de Vegte prijst het begin van het lied als "pure Jacques Brel".

'Een typisch Claude-nummer'

Ook Songfestivalkenner Lara Zevenberg (NU.nl) is enthousiast. "Claude heeft een typisch Claude-nummer gemaakt en weet toch te verrassen. Met het tragere begin en een lekkere beat onder het refrein krijgt hij de mensen aan het dansen. Dat eigenlijk iedereen die ook maar een beetje Frans kan de tekst kan meezingen is een grote plus: zo krijg je Europa wel mee."

Songfestivalkenner en 100% NL-dj Barry Paf is "heel erg fan" van C'est La Vie. "Het is een heel sterk nummer. Het begint gevoelig met piano en daarna komt de energie. De combinatie van Engels en Frans pakt ook heel mooi uit", zegt Paf. Hij heeft geen enkel kritiekpuntje, moet hij toegeven.

Soort climax

Ook Getty Kaspers, die met Teach-In het Eurovisie Songfestival won in 1975, is positief. Ze vindt dat het nummer "de potentie heeft om te winnen". "Vooral dat uptempodeel bevalt me heel erg goed", meldt Kaspers. "Het is een soort feestnummer, het is veel vrolijkheid en mensen kunnen meezingen. De muziek gaat knap naar een climax toe. C'est La Vie kan het wel eens heel erg goed gaan doen."

iIk denk dat Europa op dit moment, in deze wereld, behoefte heeft aan een Claude en een C'est La Vie.

De songfestivalwinnares plaatst wel een kleine kanttekening. "Ik heb in de loop van de jaren steeds beter begrepen dat het momentum enorm verschil kan maken", legt ze uit. "Het publiek moet juist in de stemming zijn voor een bepaald liedje op een bepaald moment. Er zijn altijd factoren die je als zanger niet in de hand hebt. Maar ik denk dat Europa op dit moment, in deze wereld, behoefte heeft aan een Claude en een C'est La Vie."

De 21-jarige Claude staat op 13 mei in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Basel.

ANP