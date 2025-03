Student (18) uit Azerbeidzjan krijgt doodsbedreigingen na lekken lied Claude

Een 18-jarige student uit Azerbeidzjan heeft excuses gemaakt voor het lekken van het lied C'est La Vie van Claude eerder deze week. De tiener bracht het nummer een dag voor de officiële release donderdag al naar buiten via sociale media. Platenmaatschappij Cloud9 heeft contact met de jongen gehad en de excuses aanvaard.

Uiteindelijk win je het Songfestival door de stemmen uit de rest van Europa. In de bovenstaande video heeft Shownieuws een rondje langs een aantal Songfestival-kenners in het buitenland gemaakt om hun reacties en verwachting te peilen.

"We hebben hem gesproken en hij heeft zijn spijt betuigd", meldt een woordvoerder van Cloud9. "Hij heeft toegegeven dat hij fout zat. We hebben zijn excuses aanvaard." De Azerbeidzjaanse student had het nummer in zijn bezit gekregen via een afgesloten groep op Telegram. "We onderzoeken nog hoe het lied daar terecht is gekomen", aldus de zegsman van Cloud9.

Doodsbedreigingen

Het bedrijf doet geen aangifte tegen de student. Het AD meldt vrijdag dat de jongen inmiddels via sociale media doodsbedreigingen heeft ontvangen. "Mijn leven wordt alsmaar erger door dit vreselijke incident."

Claude presenteerde het lied waarmee hij Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival donderdagmiddag aan pers en publiek. Het liedjesfestijn is dit jaar op 13, 15 en 17 mei. Claude treedt op in de eerste halve finale, op dinsdag 13 mei.

Hart van Nederland / ANP