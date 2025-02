Songfestival-nummer Claude dag voor presentatie al gelekt: 'C'est La Vie'

De songfestivalinzending van de Nederlandse zanger Claude is een dag voor de officiële bekendmaking gelekt op sociale media. De 21-jarige zanger gaat met het nummer C'est La Vie naar het Zwitserse Basel, bevestigt AVROTROS desgevraagd.

Het Frans-Engelse nummer werd woensdag gelekt op een songfestivalfanaccount. "Hier balen we van", laat AVROTROS weten aan Hart van Nederland. "Claude baalt hier ook van. Het moment morgen, de officiële lancering, gaat nog door. Dan lanceren we ook de videoclip. We noemen dit dan maar een soort 'soft launch'. En hé, c'est la vie zeggen we dan maar."

Zanger Claude en songfestivalexpert Cornald Maas reageren woensdag niet op het lekken van het lied, laten het management van Claude en Maas weten. Zij verwijzen door naar de perspresentatie van donderdag in Eye in Amsterdam. Ook wordt het nummer dan tegelijkertijd gedraaid op verschillende radiozenders.

Het nummer van de 21-jarige Claude begint rustig met pianoklanken en gaat daarna over in een uptempo beat. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar op 13, 15 en 17 mei. Claude treedt op in de eerste halve finale, op dinsdag 13 mei.

