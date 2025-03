Claude brengt muziekvideo uit bij Songfestivalnummer 'C'est La Vie'

Zanger Claude heeft de muziekvideo bij zijn Eurovisie Songfestival-inzending C'est La Vie uitgebracht. Binnen twee uur tijd is de video ruim 70.000 keer bekeken en in de comments zijn luisteraars positief over zowel het nummer als de bijbehorende muziekvideo.

Gister lekte het nummer al uit, een dag voor de officiële presentatie. Nu pakt Claude met zijn muziekvideo toch nog even zijn moment in de schijnwerpers.

Tweetalig nummer

Vorig jaar werd de 21-jarige artiest door omroep AVROTROS boven 300 andere inzendingen gekozen om Nederland te vertegenwoordigen op het Songfestival, dat dit jaar zal plaatsvinden in de Zwitserse stad Bazel. Op 13 mei neemt de zanger het met zijn tweetalige nummer eerst nog op tegen veertien andere landen in de halve finale van het muziekspektakel. Tien daarvan gaan door naar de grote finale, dit jaar op 17 mei.

Het nummer is geïnspireerd door Claudes moeder. Zij vluchtte met een toen nog negen jaar oude Claude en de rest van haar gezin uit Congo vanwege een burgeroorlog en woonde in Nederland anderhalf jaar in een asielzoekerscentrum. Haar zoon gaf ze mee om altijd de lichtpuntjes te blijven zien, ook als het leven even tegenzit.

Bekijk hierboven de officiële muziekvideo bij Claude's Eurovisie-inzending 'C'est La Vie'

Het Engels-Franse nummer, evenals de bijbehorende muziekvideo, worden over het algemeen positief ontvangen. 'Klinkt als het beste nummer tot nu toe,' plaatst een gebruiker als reactie op de video. Een andere gebruiker bedankt Claude voor zijn openhartigheid over de problematiek van het leven en hoe een positieve insteek de zon weer kan laten schijnen.

Ook kritiek

Ook de experts zijn positief gestemd over de inzending van Claude. Ochtendshow-dj Jeroen Kijk in de Vegte denkt dat Claude met het lied "een heel goede connectie kan maken met het publiek. Het nummer is één en al zonnige energie." Songfestivalkenner en 100%NL-dj Barry Paf is ook "heel erg fan" van C'est La Vie. "Het is een heel sterk nummer. Het begint gevoelig met piano en daarna komt de energie. De combinatie van Engels en Frans pakt ook heel mooi uit."

Toch is er niet een en al lof voor de dansbare Frans-Engelse ballad. Op X krijgt de zanger enige kritiek op de keuze om naast in het Frans ook in het Engels te zingen, in plaats van in het Nederlands. Dat was volgens Claude echter een bewuste keuze. "Tijdens het schrijven dacht ik: ik wil een boodschap overbrengen, maar ik wil zoveel meer mensen bereiken. Let's go, dacht ik toen. We doen Engels en Frans," vertelt hij aan de NOS.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Kleine details

In de muziekvideo volgen we Claude als kind en als jongvolwassene, op een muzikale ontdekkingstocht. Dansend beweegt hij zich door de artistieke frames, en komt daarbij ook nog eens oog in oog te staan met zijn jongere zelf. Tegelijkertijd herinneren ze zich 'een melodie.'

Een leuk detail vindt de oplettende kijker op seconde elf van de video. Daar horen we een kort stukje van 'Rise Like A Phoenix', de winnende Eurovisie inzending van 2014 en tevens de eerste Songfestivaleditie die Claude zelf heeft gezien.

Het wachten voor Eurovisiefans is nu op de live optredens tijdens de halve en grote finales medio mei, die doorgaans een grote bijdrage leveren aan het uiteindelijke succes van de inzendingen.