Meer bekend over optreden Claude op Songfestival: dit is zijn outfit en act

Er is meer bekend geworden over de act van Claude voor het Eurovisie Songfestival. De zanger heeft zondag zijn eerste repetitie in Basel gehad. Claude komt dinsdag 13 mei in actie tijdens de eerste halve finale van het evenement.

Via het officiële account van het songfestival is nu duidelijk geworden dat hij wordt bijgestaan door twee dansers en dat zijn optreden een spetterend en kleurrijk einde heeft.

In een video op Instagram is ook zijn outfit voor het optreden te zien:

De opvoering van C'est La Vie begint rustig met pianonoten, maar bouwt daarna langzaam op tot de bas dropt "en het feest begint", aldus Eurovision in een verslag van de repetitie op Reddit. "Los van zijn vocale talent heeft Claude een natuurlijke klik met de camera waardoor het voelt als een krachtig stukje visuele verhaalvertelling. Hij geeft de hele voorstelling van begin tot eind pure vreugde, met twee eigentijdse dansers die om hem heen dansen en in en uit beeld gaan alsof ze alleen maar op doorreis zijn."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Roze en blauwe bloemen

De zanger maakt volgens Eurovision tijdens zijn optreden als een van de eerste artiesten minder gebruik van het grote ledscherm op het podium. Tijdens het laatste refrein zijn er op het scherm en de vloer een explosie van roze en blauwe bloemen te zien. "Je verwacht bijna dat ze zo de arena invliegen", schrijft de organisatie. "Wat een finale."