Eerste beelden van songfestivalrepetitie Claude gedeeld: zo ziet zijn optreden eruit

Er zijn woensdagavond voor het eerst bewegende beelden gedeeld van de repetitie van Claude voor het Eurovisie Songfestival. De 21-jarige zanger oefende voor de tweede keer zijn nummer C'est La Vie in de arena in Basel. De repetities vinden achter gesloten deuren plaats, maar organisator AVROTROS gaf in de video toch een voorproefje.

Zondag repeteerde Claude voor het eerst. De informatie over zijn act werd toen door Eurovisie in een liveblog gedeeld. Op de beelden van woensdag is te zien dat de zanger op het podium wordt vergezeld door drie violisten en twee dansers.

Tijdens het refrein van zijn liedje draait de camera om Claude, zijn dansers en violisten heen. De zanger kijkt geregeld in en uit de camera, terwijl hij danst en zelf ook rondjes draait.

Claude komt dinsdag 13 mei voor het eerst 'echt' in actie tijdens de eerste halve finale van het songfestival. De finale is op zaterdag 17 mei.

ANP