Top 5, act en outfit: dit is alles wat we weten over Songfestival-inzending Claude

Komende dinsdag is het zover: dan staat Claude in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in het Zwitserse Bazel. De afgelopen dagen is er veel bekend geworden over zijn optreden en is Claudes plek bij de bookmakers ook veranderd. Dit is alles wat we nu weten over de Nederlandse Songfestivalinzending.

Alles over het nummer, de act, de bookmakers en de punten lees je hieronder.

Nummer

Het nummer is geïnspireerd door Claudes moeder. Zij vluchtte met een toen nog 9 jaar oude Claude en de rest van haar gezin uit Congo vanwege een burgeroorlog en woonde in Nederland 1,5 jaar in een asielzoekerscentrum. Haar zoon gaf ze mee om altijd de lichtpuntjes te blijven zien, ook als het leven even tegenzit.

Het Engels-Franse nummer, evenals de bijbehorende muziekvideo, worden over het algemeen positief ontvangen.

De videoclip van het nummer:

3:24 HI_20250227_Trailer_Claude

Act

Woensdagavond zijn voor het eerst bewegende beelden gedeeld van de repetitie van Claude, zoals te zien is bovenaan dit artikel. De 21-jarige zanger oefende toen voor de tweede keer zijn nummer. De repetities vinden achter gesloten deuren plaats, maar organisator AVROTROS gaf in de video toch een voorproefje.

De opvoering van C'est La Vie begint rustig met pianonoten, maar bouwt daarna langzaam op tot de bas dropt "en het feest begint", aldus Eurovision eerder. "Los van zijn vocale talent heeft Claude een natuurlijke klik met de camera waardoor het voelt als een krachtig stukje visuele verhaalvertelling. Hij geeft de hele voorstelling van begin tot eind pure vreugde, met twee eigentijdse dansers die om hem heen dansen en in en uit beeld gaan alsof ze alleen maar op doorreis zijn."

Hij wordt bijgestaan door twee dansers en maakt volgens Eurovision tijdens zijn optreden als een van de eerste artiesten minder gebruik van het grote ledscherm op het podium. Tijdens het laatste refrein zijn er op het scherm en de vloer een explosie van roze en blauwe bloemen te zien.

Outfit

Claude draagt tijdens het optreden een paars kostuum met parelkettingen, zoals hieronder te zien is:

Bookmakers

Vanaf het moment dat Claudes nummer is gepresenteerd in februari staat de zanger in de top 5 bij de bookmakers. Lang stond hij op plek 3, een paar weken geleden zakte hij naar plek 4, en sinds woensdag staat hij op plek 5.

Top 10 bij bookmakers 1: Zweden

2: Oostenrijk

3: Frankrijk

4: Israël

5: Nederland

6: België

7: Tsjechië

8: Finland

9: Estland

10: Albanië

Praktische informatie

De 21-jarige zanger komt voor het eerst in actie tijdens de eerste halve finale op dinsdag 13 mei. De zanger neemt het met zijn tweetalige nummer eerst nog op tegen veertien andere landen. Tien daarvan gaan door naar de grote finale op zaterdag 17 mei.

Punten uitdelen

Chantal Janzen geeft tijdens de finale de punten van de Nederlandse vakjury. De presentatrice mag dan bekendmaken naar welk land de 'douze points' gaan.