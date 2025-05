Veel lof voor optreden Claude in eerste halve finale Songfestival: 'Supergoed gedaan'

Claude kan op sociale media op veel steun rekenen. Sommigen steken de loftrompet, terwijl anderen zeggen een paar valse noten te hebben gehoord. "Sympathieke jongen, die Claude, maar dit was af en toe een valse noot."

In de zaal werd de zanger getrakteerd op een luid applaus van het publiek. Fans in de zaal reageerden enthousiast nadat de Nederlander was uitgezongen. Ook in het perscentrum kon Claude rekenen op applaus. "Merci! Dank jullie wel!", riep Claude na zijn optreden. De zanger leek aan het einde opnieuw licht geëmotioneerd, net zoals eerder bij de repetities.

Nog veel uitbundiger werd er eerder dinsdag gereageerd op inzendingen van Zweden, Estland en Albanië. Claude probeert dinsdag met zijn liedje C'est La Vie een van de tien tickets voor de finale te bemachtigen. Ook op sociale media werd er veel gereageerd op het optreden.

Buitenlandse commentatoren positief

De Britse en Belgische commentatoren van het Eurovisie Songfestival denken dat Claude daar met zijn lied een goede kans op maakt. De Belgische commentator Peter Van de Veire noemde het optreden van de 21-jarige zanger heel netjes. "Heel goed gedaan, Nederland. Proper door naar die finale, dat voel je nu al", aldus Van de Veire.

Rylan Clark-Neal en Scott Mills, de twee Britse commentatoren, noemden het liedje van Claude "echt heel catchy". Zij verwachten dat de zanger, mocht hij doorgaan naar de finale, indruk maakt bij de jury's.

'Gezonde spanningen'

Vooraf aan het optreden had Claude "gezonde spanningen", dat vertelde hij in de voorbeschouwing die werd uitgezonden op NPO 1. "Spanningen zijn er natuurlijk wel, maar het komt helemaal goed. Ik heb voornamelijk gezonde spanningen", aldus Claude.

De zanger zegt dat hij het "tot nu toe heel erg leuk" heeft gehad in het Zwitserse Basel, waar het internationale muziekevenement dit jaar plaatsvindt.

Grote finale

In de halve finales gaan de kandidaten door op basis van de punten die het publiek geeft. In de finale tellen de punten van de internationale jury's mee. De grote finale van het evenement is zaterdagavond.

Hart van Nederland / ANP