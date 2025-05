Spanning stijgt: Songfestivalfans klaar voor eerste halve finale

De Nederlandse songfestivalfans in Bazel geloven in een goede afloop voor Claude en zijn team. Dinsdagavond maakt de Nederlandse zanger zijn opwachting tijdens de eerste halve finale in de St. Jakobshalle.

"We gaan knallen," vertellen twee Nederlandse fans, die zich volledig hebben uitgedost in oudhollandse klederdracht, tegen verslaggever Eline de Ruig. "We wilden er dit jaar helemaal voor gaan. We hadden gehoord dat andere fans zich ook flink gingen uitdossen, maar die hebben wij nog niet gezien," lachen ze.

Claude lijkt zich weinig zorgen te hoeven maken over een plek in de finale van het Eurovisie Songfestival. Volgens de bookmakers maakt hij 94 procent kans om door te gaan, net achter topfavorieten Zweden en Estland, die op 95 procent staan. De Nederlandse fans maken zich ook weinig zorgen: "Een plek in de grote finale moet wel lukken en we hopen op een top 5-notering."

Minder rozenkleurig voor andere 'Nederlandse' acts

Voor de andere acts met een Nederlands tintje ziet het er minder rooskleurig uit. De inzendingen van Azerbeidzjan en Kroatië, waar Nederlandse artiesten en schrijvers bij betrokken zijn, zouden het volgens de wedkantoren niet redden. Dat meldt het ANP vlak voor het begin van de eerste halve finale in het Zwitserse Basel.

Voor Azerbeidzjan staan de Nederlandse dansers Valentina Dekker, Melissa Kanza en Quincy Sedney op het podium, terwijl de choreografie afkomstig is van Jorge Antonio, ook uit Nederland. Bij Kroatië werkte songwriter Bas Wissink samen met een Engelse en een Ierse collega aan het ingezonden nummer.

Ook Slovenië, IJsland en Portugal zouden volgens de voorspellingen niet verder komen dan de halve finale. Slechts tien landen gaan dinsdagavond door naar de grote finale van het Eurovisie Songfestival.

Er is nog een derde act met een Nederlands tintje op het podium dinsdag: Elke Tiel schreef mee aan het nummer van Cyprus. De verwachtingen rondom deze inzending zijn gunstiger. De bookmakers denken dat deze act wél een finaleplek weet te bemachtigen.

Hart van Nederland / ANP