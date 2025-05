Claude strijdt vanavond tegen deze landen, Zweden en Estland grootste concurrenten

Dinsdagavond is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, de eerste keer dat Claude op het podium én op tv ons land zal vertegenwoordigen. In het Zwitserse Bazel neemt hij het op tegen de gedelegeerden van veertien andere landen in de strijd om een van de tien finaleplekjes. We zetten zijn concurrentie van dinsdagavond op een rijtje, en kijken nog een laatste keer naar zijn positie bij de wedkantoren.

Bij de wedkantoren valt Claude nog altijd goed in de smaak. Hij staat op nummer drie van de in totaal vijftien landen die in deze halve finale participeren, met een kwalificatiekans van 94 procent. Alleen de kansen van Estland (94 procent) en Zweden (95 procent) worden hoger geschat. Nederland wordt op de voet gevolg door Oekraïne (94 procent) en Albanië (93 procent).

Eerder kwam Claude onder vuur te liggen nadat de eerste repetitiebeelden van zijn optreden waren uitgelekt. Online werd gespeculeerd dat hij vals zou zingen, waarop Claude reageerde dat zijn optreden "inderdaad nog niet perfect" was, en dat de repetities daarvoor bedoeld zijn. Maandagavond zette de zanger tijdens de tweede repetitie echter een nagenoeg foutloze show neer.

Dinsdagavond neemt Claude het met zijn nummer C'est La Vie op tegen de volgende inzendingen, op chronologische volgorde.

1. IJsland: VÆB - Róa

IJslandse broers Matthías Davíð Matthíasson en Hálfdán Helgi Matthíasson bijten het spits af. Het duo, met artiestennaam VÆB, won in februari de IJslandse Eurovisie-selectieronde en zullen het land dinsdagavond in blitse zonnebrillen en zilveren glimpakjes vertegenwoordigen. Ze zingen een nummer dat indrukken geeft van typische europop, met een vleugje zeemanslied.

2. Polen: Justyna Steczkowska - GAJA

Polen heeft dit jaar even in het tonnetje gegrabbeld, en daar kwam een bekend gezicht uit tevoorschijn. Precies 30 jaar geleden vertegenwoordigde Steczkowska Polen voor het eerst bij het Songfestival. Zij eindigde destijds op plek 18 van de 23 deelnemers. Het nummer is gotisch van aard en gaat over een vrouw die een pijnlijke afwijzing doormaakt, waarna ze zich realiseert dat ze veel meer te bieden heeft dan slechts haar liefdesleven.

3. Slovenië: Klemen - How Much Time Do We Have Left

Deelnemer Klemen Slakonja is van vele markten thuis. Hij is een gevestigde acteur, zanger, tv-presentator, muzikant en komiek. Recentelijk kwam zijn leven en dat van zijn gezin echter tot stilstand, nadat zijn vrouw werd gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van kanker. Ze overleefde het, en in dit nummer brengt de zanger een ode aan haar kracht en aan de kwetsbaarheid van het leven.

4. Estland: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Tommy Cash is met zijn liedje, dat eigenlijk vooral een parodie is van de Italiaanse levensstijl, een grote kansmaker dit jaar. Nadat hij de top van de Estse entertainmentscene had bereikt, werd hij al snel zichtbaar op het internationale toneel. Hij toerde door de Verenigde Staten en Europa en trad op op enkele van de grootste festivals, zoals Glastonbury, Sziget en Roskilde. Wat hem kenmerkt: een flink gevoel voor humor.

5. Oekraïne: Ziferblat - Bird of Pray

Deze band, oorspronkelijk afkomstig uit Kiev en opgericht door tweelingbroers Danylo and Valentyn Leshchynskyi, doet met dit zelfgeschreven liedje een echt beroep op het hart van iedereen die iemand liefheeft. Het nummer vertelt het verhaal van Oekraïners die door de oorlog van elkaar gescheiden zijn, vooral sinds de Russische inval in het land. Maar de boodschap geldt eigenlijk voor iedereen die van hun dierbaren zijn gescheiden.

6. Zweden: KAJ - Bara Bada Bastu

Zweden, een ware Eurovisie hit-fabriek, stuurt dit jaar Fins trio KAJ naar het muziekfestijn. Voor het eerst in 27 jaar tijd wordt er door de gedelegeerde groep volledig in het Zweeds gezongen, en wel over een zeer geliefde Scandinavische traditie: naar de sauna gaan. De titel betekent "Neem gewoon een sauna", een warme en geliefde plek om te ontspannen, te verbinden en te resetten. KAJ versloeg in de Zweedse voorronde Songfestival-winnaar Mans Zelmerlöw, dus korte metten maken met de rest van de concurrentie zit er wellicht ook voor hen in.

7. Portugal: NAPA - Deslocado

Vriendengroep NAPA won de zeer competitieve Portugese voorronde waarin een winnaar onmogelijk te voorspellen leek. Ze laten als een van de enige gedelegeerden een frisse indie-wind waaien op het Eurovisietoneel, en brengen met hun nummer een ode aan het eiland waar ze vandaan komen: Madeira. Het lied gaat diep in op de kenmerken van het eiland en beschrijft de gevoelens die een nieuw leven op het vasteland van Portugal met zich meebrengen.

8. Noorwegen: Kyle Alessandro - Lighter

Piepjonge zanger Kyle Alessandro won de Noorse voorronde met een aanzienlijke voorsprong op de rest van de deelnemers. Hij vertegenwoordigt zijn thuisland met een krachtig en vurig lied over veerkracht, stevig in je schoenen staan en je eigen steun en toeverlaat zijn wanneer anderen je teleurstellen. Hoewel hij als 19-jarige de jongste deelnemer is, heeft hij al bijna 10 jaar ervaring op het podium. En wijs is hij ook al, zo adviseert hij in de songtekst om weg te lopen van situaties die duidelijk niet goed voor je zijn.

9. België: Red Sebastian - Strobe lights

Ons buurland stuurt dit jaar de Vlaamse Seppe Herreman, ook wel bekend als zijn alias: Red Sebastian. En rood is hij zeker; zijn gemillimeterde haar heeft hij helemaal vuurrood geverfd. Met zijn inzending brengt hij een ode aan de ravecultuur van België. We kunnen op het podium een echt rave-feestje verwachten met veel lichteffecten, leer en lyrische dansbewegingen.

10. Azerbeidzjan: Mamagama - Run With U

Als tiende is vanavond Mamagama aan de beurt. Wederom een mannelijk trio, alleen zingt dit drietal wel over wat anders dan ontspannen in de sauna. In Run With U horen we over een alom bekend fenomeen: hoteldebotel verliefd worden op de dansvloer. Melodisch heeft het nummer elementen van EDM, house en pop, met klassieke Azerbeidzjaanse instrumenten ter afwisseling.

11. San Marino: Gabry Ponte - Tutta l'Italia

Italië lijkt dit jaar bij het Songfestival een populair thema te zijn, maar van San Marino zijn we dat inmiddels wel gewend. Dit jaar staat Italiaanse dj en producer Gabry Ponte namens de piepkleine staat op het podium, achter zijn vertrouwde draaitafel. De titel van het nummer betekent letterlijk 'heel Italië'. In de tekst wordt dan ook de nadruk gelegd op essentiële Italiaanse kenmerken: spaghetti, wijn en Padre Nostro, oftewel Onze Vader.

12. Albanië: Shkodra Elektronike - Zjerm

Op de vijfde plek bij de bookmakers staat de inzending van Albanië, gezongen door duo Shkodra Elektronike. Het woord 'zjerm' betekent 'vuur', een toepasselijke titel voor een nummer met een flinke lading en een duidelijke boodschap: saamhorigheid, het overstijgen van verdeeldheid en het waarborgen van de vreugde in onzekere tijden. En dat volledig in de Albanese taal.

13. Nederland: Claude - C'est la Vie

Geduld is een schone zaak, want dinsdagavond zullen we Claude pas richting het einde van de eerste halve finale zien schitteren op het podium. Het Engels-Franse nummer is geïnspireerd door Claudes moeder. Zij vluchtte met een toen nog 9 jaar oude Claude en de rest van haar gezin uit Congo vanwege een burgeroorlog en woonde in Nederland 1,5 jaar in een asielzoekerscentrum. Ze gaf haar zoon mee om altijd de lichtpuntjes te blijven zien, ook als het leven even tegenzit. Claude wordt bijgestaan door twee dansers en maakt volgens Eurovision tijdens zijn optreden als een van de eerste artiesten minder gebruik van het grote ledscherm op het podium.

14. Kroatië: Marko Bosnjak - Poison Cake

Helemaal onderaan de ranking van de bookmakers bungelt de Kroatische inzending. Het lied heeft een duister karakter en gaat thematisch over wraak nemen. Melodisch is het een mengelmoes van rock, metal, electronic dance en pop. Het nummer wordt door Kroaten niet bepaald goed ontvangen, en ook onder Eurovisiekenners laat het liedje niet bepaald een zoete smaak achter.

15. Cyprus: Theo Evan - Shh

Een inzending die het met een zesde plek bij de bookmakers wél goed doet, en waarmee we dit jaar de eerste halve finale afsluiten. Muzikant Theo Evan is al vanaf zijn 7e bezig met muziek en experimenteert hier en daar met acteerwerk. In dit nummer nodigt hij luisteraars uit om hun mond niet voorbij te praten: "Als je mijn naam weet, hou het dan geheim." Een lied boordevol mysterie en energie. Op het podium in Bazel zullen we pas écht weten over wie dit nummer gaat, tot die tijd is het wachten geblazen. Overigens heeft deze inzending ook een Hollands tintje: de Nederlandse songwriter en producer Elke Tiel heeft meegewerkt aan het schrijven van dit lied.