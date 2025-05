Olivier (11) uit clip Claude: heel leuk toch onderdeel van act te zijn

Olivier, het 11-jarige jongetje dat danst in de videoclip van Claude, vindt het "heel leuk" dat hij toch een beetje onderdeel is van de act op het Eurovisie Songfestival. "Ik ben benieuwd naar de reacties van de mensen", zegt Olivier in een video die omroep AVROTROS online heeft gedeeld.

Olivier is te jong om mee te mogen doen aan de act, maar een eerder opgenomen dansoptreden van hem is te zien op een videoscherm tijdens het optreden van de 21-jarige Claude. Dat bleek maandag tijdens de repetities voor de halve finale van dinsdag. Het beeld waarin Olivier te zien is, moet een spiegel voorstellen.

"Olivier heeft dat zo goed gedaan", zegt choreografe Emma Evelein. "Hij is een heel goede danser. Hoe zij samen die connectie maken in de choreografie, dat ontroert mij altijd heel erg." In de act moet Olivier een jongere versie van Claude voorstellen.

