Olivier (11) schitterde met Claude: 'Top 5 haalt hij sowieso'

Over drie dagen staat Claude op het podium van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Bazel. En één jonge fan volgt zijn avontuur op de voet: de 11-jarige Olivier Manuel uit Enschede. Hij schitterde eerder dit jaar al in de videoclip van 'C’est La Vie' en heeft sindsdien een speciale band met de Nederlandse inzending.

Aan Hart van Nederland vertelt zijn moeder, Carline Manuel-Maduro, hoe het avontuur begon: "Een castingbureau was op zoek naar een donkergetinte jongen met bepaalde kenmerken, zoals dans- en acteertalent. Toen Esmee van dansstudio X-Dance hierover hoorde, dacht ze meteen aan Olivier. Toen heeft zij mij benaderd. Olivier leek het erg leuk. We wisten toen nog niet om welke artiest het ging. Al had Olivier al wel een vermoeden dat het om Claude ging."

Claude op de voet volgen

De opnames waren spannend, maar Olivier bloeide helemaal op. "Hij leeft voor het dansen en acteren. Claude bleek ook een hele leuke jongen te zijn", zegt moeder Carline. Toen de videoclip eenmaal uitkwam, volgden de positieve reacties snel. "Mensen op school reageerden heel leuk. Ook zijn beste vrienden waren enthousiast. Die zeiden: 'Waarom heb je niks gezegd?' Ze vonden het superleuk voor hem. We zijn trots."

Mee naar Bazel zit er voor Olivier nog niet in. "Hij volgt het nauwlettend, want hij kijkt naar alle posts. En volgende week gaan wij natuurlijk kijken naar het Eurovisie Songfestival. Claude gaat de top 5 sowieso halen."