Claude verwijdert Instagram na keiharde kritiek: 'Het was niet vals'

Claude is flink geraakt door de kritiek die hij kreeg na het uitlekken van zijn eerste repetitiebeelden voor het Eurovisie Songfestival. "Ik hoorde dat ik de slechtste zanger ooit was en dat ik niet kon zingen. Dat was wel even... Ja, dat maakt me wel onzeker", zegt de 21-jarige zanger zaterdag tegen het ANP.

Na het uitlekken van de beelden werd er online gespeculeerd dat hij vals zou zingen. Claude bekeek zelf de video terug om te luisteren: "Ik vond het helemaal niet vals. Ik ben aan het dansen en bewegen tegelijk en het is een repetitie. Hier zijn repetities voor." Volgens hem was het "inderdaad nog niet perfect", maar hoort dat bij het proces.

De negativiteit kwam hard aan: "Ik dacht: wat hoort iedereen? Ja, het is anders dan het origineel, en ja, het is inderdaad nog niet perfect, maar het was niet vals." Om zichzelf wat rust te gunnen, verwijderde hij Instagram tijdelijk van zijn telefoon. "Dat helpt me ook heel erg om rustig te blijven, net als bidden. Even in mezelf keren. Dat hielp ook nadat die clip online was gekomen."

Claude probeert zich nu te richten op zijn optreden in de halve finale van dinsdag. "Ik probeer te voorkomen dat ik er onbewust heel veel spanning voor krijg omdat je nu ineens het gevoel hebt: nu moet ik me bewijzen voor iedereen."

Hart van Nederland/ANP