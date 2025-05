Claude blaast publiek omver bij eerste publieksshow: dit is zijn winkans nu

Claude heeft maandagavond zijn eerste songfestivaloptreden voor publiek gegeven. Tijdens de tweede repetitie voor de halve finale zette hij in de St. Jakobshalle in Bazel een nagenoeg foutloze show neer. Zijn inzending "C’est La Vie" werd enthousiast ontvangen door het publiek in de zaal. "Dank jullie wel!", riep de zanger na afloop.

De 21-jarige Claude leek even alle twijfels van zich af te zingen. Na wat kritiek op de eerste repetitie, waarbij zijn zang en dans niet helemaal lekker liepen samen, kreeg hij maandagavond alsnog het publiek op zijn hand. De Nederlandse delegatie reageerde tevreden: hij haalde al zijn noten en zette een vrijwel vlekkeloze act neer.

Toch is er ook onzekerheid. Ondanks zijn sterke optreden zakte Claude de afgelopen dagen verder bij de bookmakers. Een week geleden stond hij nog vierde, maar inmiddels vinden we Nederland pas terug op plek zeven. België en Finland zijn hem voorbijgestreefd, en ook Israël doet het weer beter. Zijn goede optreden op maandag zorgt niet voor een stijging, maar ook niet voor verdere daling.

Favorieten

De topfavoriet blijft Zweden met een opmerkelijk nummer over sauna's, gevolgd door Oostenrijk en Frankrijk. Claude heeft volgens de laatste voorspellingen nog 3 procent kans op eindwinst.

Dinsdagavond wordt het écht spannend: dan moet Claude zich bewijzen in de eerste halve finale, waarin het publiek beslist wie doorgaat naar de finale.

ANP