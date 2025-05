Cornald Maas getroffen door kwaadaardige vorm van kanker: 'Moet alert blijven'

Cornald Maas, bekend als vaste commentator van het Eurovisie Songfestival, kampt met een zeldzame en kwaadaardige vorm van chronische kanker. Dat vertelt de 62-jarige tv-persoonlijkheid in een openhartig interview met het AD. De ziekte werd vorig jaar ontdekt, vlak na het Eurovisie Songfestival met Joost Klein.

Maas ontdekte een opvallend bobbeltje onder zijn voet en liet dit onderzoeken. "Na veel onderzoeken bleek het te gaan om een zeer zeldzame vorm van kwaadaardige chronische kanker, die zich maar op een paar plekken kan manifesteren: je handen, onderbeen en voet", vertelt hij aan de krant.

Blijvende alertheid

Volgens de commentator is de plek onder zijn voet inmiddels succesvol weggesneden. "Er werden geen uitzaaiingen gevonden, maar zodra ik weer zo'n plek krijg, moet ik meteen actie ondernemen." De ziekte vraagt dus om blijvende alertheid, ook al is het voorlopig onder controle.

De presentator benadrukt dat hij zijn verhaal niet deelt om medelijden op te wekken. "Ik wil het niet groter maken dan het is, omdat ik niet zo'n afschuwelijk traject van chemotherapie heb moeten doorstaan", aldus Maas.

De ziekte heeft hem ook veel gebracht. Zo is de band met zijn partner Martijn hechter, heeft hij in tegenstelling tot vroeger meer berusting bij de dood en is hij dankbaar voor wat hij allemaal heeft mogen meemaken. "En bovendien dacht ik: waarom zou het mij níét overkomen? Een constatering die me opmerkelijk genoeg óók veel rust gaf."

Songfestival

De onthulling komt op een moment dat Maas volop in de belangstelling staat rond het aanstaande Songfestival in Zweden. Ondanks zijn gezondheidsproblemen blijft hij nauw betrokken bij het evenement, al doet hij het naar eigen zeggen iets rustiger aan.

De Nederlandse inzending voor het Songfestival, Claude, komt dinsdag 13 mei voor het eerst 'echt' in actie tijdens de eerste halve finale van het songfestival. De finale is op zaterdag 17 mei.

Bekijk hieronder de videoclip van het nummer: