Vanavond begint het Songfestival: zo laat treedt Claude op en zo stem je

Dinsdagavond is het zover: Claude mag tijdens de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn nummer C’est La Vie ten gehore brengen. Daarmee moet hij de harten veroveren van miljoenen kijkers over de hele wereld, want alleen zij bepalen of hij doorgaat naar de finale aanstaande zaterdag.

Claude moet het opnemen tegen veertien andere landen in deze eerste halve finale. Zijn grootste concurrent is de absolute topfavoriet Zweden. Zij hebben volgens de bookmakers nu een winkans van 41 procent. Een andere favoriet zijn onze zuiderburen: België staat momenteel op de vijfde plek bij de bookmakers. Maar Claude zelf doet het ook allesbehalve slecht in de peilingen. Hij staat op plek 7 van de 37 deelnemers. De kans dat hij dinsdagavond door mag naar de finale, is dus groot.

Hoe laat inschakelen?

Claude is als dertiende aan de beurt van de vijftien deelnemers. Wie alleen zijn optreden wil zien, moet rond 22.17 uur inschakelen. Maar wie het hele spektakel wil volgen, kan vanaf 21.00 uur inschakelen bij NPO 1 of via de NPO-app.

Om 23.19 uur weten we of Claude genoeg stemmen heeft verzameld om door te mogen naar de finale.

Deze landen treden dinsdagavond op: Iceland: VÆB met RÓA Poland: Justyna Steczkowska met GAJA Slovenia: Klemen met How Much Time Do We Have Left Estonia: Tommy Cash met Espresso Macchiato Ukraine: Ziferblat met Bird of Pray Sweden: KAJ met Bara Bada Bastu Portugal: NAPA met Deslocado Norway: Kyle Alessandro met Lighter Belgium: Red Sebastian met Strobe Lights Azerbaijan: Mamagama met Run With U San Marino: Gabry Ponte met Tutta L’Italia Albania: Shkodra Elektronike met Zjerm Netherlands: Claude met C’est La Vie Croatia: Marko Bošnjak – Poison Cake Cyprus: Theo Evan met Shh

Hoe breng je een stem uit?

Wie vanuit Nederland stemt, mag niet op de eigen inzending stemmen. Je kunt dus niet op Claude stemmen. Wél kun je dinsdagavond je stem uitbrengen op andere landen uit zijn halve finale. Dat kan via de officiële app, de website van het Songfestival of per sms. Uiteindelijk gaan de tien landen met de meeste publieksstemmen door naar de finale. Vakjury’s zijn er in deze ronde niet.

Een kleine verandering

Dan nog iets leuks: dit jaar verandert de manier waarop de halvefinalisten bekend worden gemaakt tijdens het Eurovisie Songfestival. In plaats van dat de presentatoren simpelweg één voor één de tien finalisten oplezen, wordt er gebruikgemaakt van split screens. Steeds drie landen tegelijk verschijnen in beeld, waarvan er maar één meteen hoort dat het door is. De andere twee moeten nog even in spanning blijven.

Pas bij de tiende en laatste finalist wordt de oude methode weer gebruikt: zonder splitscherm, maar mét directe bekendmaking van wie er doorgaat en wie niet. Volgens de EBU draait alles om het beter vastleggen van de emotie bij de artiesten zelf, in plaats van de focus op de presentatoren. Zo worden de kandidaten in beeld eerlijker verdeeld, en wordt het moment van vreugde of teleurstelling nog intenser zichtbaar voor de kijkers.