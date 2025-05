Songfestivalact Claude uitgelekt op dag van halve finale

Op de dag van de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn al beelden van Claude's optreden uitgelekt. Dinsdagochtend verscheen op sociale media, waaronder X, een video van zijn repetitie met het nummer C’est La Vie.

Het gaat om beelden van de eerste publieksshow in de St. Jakobshalle in Bazel. Hoe de maker aan de beelden komt, is niet duidelijk. Aan het optreden mag niets meer veranderd worden.

'Het is wat het is'

AVROTROS zegt "bekend" te zijn met het uitlekken van de beelden. Het AD was het eerste Nederlandse medium dat schreef over het lek op X. "Het is wat het is, hoe jammer ook dat de afspraken niet gerespecteerd worden. C'est la vie", aldus een AVROTROS-woordvoerster. "Wij zijn inmiddels wel bekend met uitlekken. Het gaat nu om de show van vanavond, dat is veel belangrijker."

Het is niet de eerste keer dat Claude wordt geconfronteerd met een lek. Eerder dit jaar werd ook zijn Songfestival-nummer C’est La Vie al een dag voor de officiële presentatie online gezet. Toen reageerde AVROTROS met: "Claude baalt hier ook van. We noemen dit dan maar een soort ‘soft launch’. En hé, c’est la vie zeggen we dan maar."

Claude is dinsdagavond rond 22.17 uur aan de beurt. Om 23.19 uur weten we of hij door is naar de finale op zaterdag.

Hart van Nederland/ANP