Zo reageert Claude op uitlekken beelden optreden Songfestival

Claude stoort zich er niet aan dat de beelden van alle optredens van de halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn gelekt via sociale media. De zanger haalde bij vertrek van het hotel naar de St. Jakobshalle in Basel zijn schouders erover op.

"Ik krijg net te horen dat ze gelekt zijn. Maar ja, dat zijn we gewend toch. Het is een beetje het motto van dit jaar", zei hij verwijzend naar het lek van zijn songfestivalnummer in februari.

"Ik vind er niet heel veel van. Het is prima. Vanaf het begin lekt alles dus dit kan er ook nog wel bij en vanavond krijgt iedereen het toch te zien. Ik hoop dat iedereen er nog steeds van gaat genieten."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

De opnames werden maandagavond gemaakt tijdens de eerste repetitie met publiek in Basel. Het is niet bekend wie de beelden heeft gelekt.

ANP