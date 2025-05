Claude blikt tevreden terug op Songfestival-avontuur: 'Zo dankbaar'

Claude kijkt met een tevreden gevoel terug op zijn Eurovisie-avontuur in Basel. Hoewel de zanger graag een hogere positie had behaald, zei hij na de finale dat hij van elk moment heeft genoten. "Dit is een van de engste dingen die ik ooit heb gedaan. Maar ik ben zo dankbaar voor alles en voor iedereen die ik dankzij dit avontuur heb mogen ontmoeten", aldus Claude.

Net als bij de eerste halve finale vreesde Claude dat hij zijn tekst zou vergeten en dat gebeurde deze keer ook. "Ik sta daar, ik geef de cameraman een boks en ik begin te zingen. En ik weet niet, ik was gewoon met zoveel in mijn hoofd bezig", zo analyseerde Claude. "Achteraf baalde ik van mezelf. Maar ik was tevreden over de rest van het optreden. Ik dacht eigenlijk heel snel van: 'Weet je wat? Who cares?'"

Refrein

Claude wist daarna om te schakelen en kon toch genieten van zijn optreden. "Toen ik bij het refrein was dacht ik gewoon: ik laat het lekker los. Mijn songfestivalavontuur was al geslaagd toen ik de finale had behaald. Daar was ik al heel blij mee. En natuurlijk hadden we hoger willen eindigen. Maar zo is het eenmaal. Twaalfde, ik was ook als twaalfde aan de beurt, en nu ben ik twaalfde geëindigd. Het zal allemaal wel wat betekenen. Ik ben heel blij."

De komende dagen wil Claude even bijkomen als hij terug is in Nederland. "En daarna moeten we er gewoon weer staan op de festivals in Nederland."

ANP